Польща знову відкриває кордон з Білоруссю

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив у вівторок, що країна знову відкриває автомобільні та залізничні пункти пропуску із Білоруссю. Це станеться опівночі з середи на четвер.
Про це пише RMF24.
9 вересня Дональд Туск оголосив, що через російсько-білоруські навчання "Захід-2025" прикордонні переходи з Білоруссю будуть закриті до подальшого повідомлення. Кордон був повністю закритий опівночі з 11 на 12 вересня.
У вівторок, перед засіданням уряду, Туск оголосив, що переправи знову відкриються опівночі з середи на четвер (24/25 вересня).
За його словами, основна причина повного закриття кордону з Білоруссю, а саме навчання "Захід", минула. Він наголосив, що завершення військових навчань зменшує загрозу, хоча й не усуває її повністю.
Ще однією причиною є економічні інтереси польських перевізників. Закриття кордону передусім означало призупинення міжнародного залізничного транзиту з Китаю та до Китаю через Європу.
Прем'єр-міністр додав, що інструмент – можливість закривати прикордонні переходи – залишається.
"Якщо виникне потреба, якщо зросте напруженість або посилиться агресивна поведінка наших сусідів, ми не вагатимемося і вирішимо знову закрити переправи", – наголосив він.
Маневри "Захід" проходили з 12 по 16 вересня.
- Після того як Польща закрила кордон, у Білорусі застрягли понад тисяча польських транспортних засобів.
- Раніше у МЗС Польщі казали, що закриття польсько-білоруського кордону діятиме і після завершення навчань до подальшого повідомлення та продиктоване турботою про безпеку польського народу.