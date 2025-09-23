Польща знову відкриває кордон з Білоруссю

Це станеться опівночі з середи на четвер.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив у вівторок, що країна знову відкриває автомобільні та залізничні пункти пропуску із Білоруссю. Це станеться опівночі з середи на четвер.

Про це пише RMF24.

9 вересня Дональд Туск оголосив, що через російсько-білоруські навчання "Захід-2025" прикордонні переходи з Білоруссю будуть закриті до подальшого повідомлення. Кордон був повністю закритий опівночі з 11 на 12 вересня.

У вівторок, перед засіданням уряду, Туск оголосив, що переправи знову відкриються опівночі з середи на четвер (24/25 вересня).

За його словами, основна причина повного закриття кордону з Білоруссю, а саме навчання "Захід", минула. Він наголосив, що завершення військових навчань зменшує загрозу, хоча й не усуває її повністю.

Ще однією причиною є економічні інтереси польських перевізників. Закриття кордону передусім означало призупинення міжнародного залізничного транзиту з Китаю та до Китаю через Європу.

Прем'єр-міністр додав, що інструмент – можливість закривати прикордонні переходи – залишається.

"Якщо виникне потреба, якщо зросте напруженість або посилиться агресивна поведінка наших сусідів, ми не вагатимемося і вирішимо знову закрити переправи", – наголосив він.

Маневри "Захід" проходили з 12 по 16 вересня.