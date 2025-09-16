Польща залишить закритим кордон з Білоруссю після завершення навчань "Захід-2025"

Закриття польсько-білоруського кордону діятиме до подальшого повідомлення та продиктоване турботою про безпеку польського народу. Про це повідомляє польське МЗС.

“Забезпечення безпеки наших громадян є нашим пріоритетом. Ми наголошуємо, що це рішення пов'язане з російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025", що не означає закриття кордону виключно на час цих навчань. Ми відновимо рух, коли кордон буде повністю безпечним, що підтверджується інформацією, наданою владою”, – йдеться у заяві.

Як зазначає відомство, польська влада усвідомлює, що призупинення прикордонного руху створює труднощі для перевізників, які, наприклад, повинні використовувати прикордонні переходи в Литві для здійснення своїх перевезень.

“Ми наголошуємо, що з економічних причин та добробуту польського бізнесу ми зробимо все можливе, щоб період закриття прикордонного руху був якомога безболісним. Втрати будуть оцінені, як тільки ми дізнаємося, як довго буде закрито кордон. Міністерства зможуть підготувати такий звіт. На основі цього уряд прийматиме рішення щодо потенційної державної підтримки окремих галузей промисловості”, – йдеться у заяві.

Зазначимо, що білорусько-російські військові навчання «Захід-2025» на території Білорусі почалися 12 вересня і мають завершитись сьогодні, 16 вересня.