Польща залишить закритим кордон з Білоруссю після завершення навчань "Захід-2025"

Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Росія влаштувала атаку дронами й ракетами. Лунали вибухи в Києві та інших регіонах, вбито немовля, пошкоджено будівлю уряду
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
ГоловнаСвіт

Польща залишить закритим кордон з Білоруссю після завершення навчань "Захід-2025"

Рух планують відновити, коли “кордон буде повністю безпечним”.

Польща залишить закритим кордон з Білоруссю після завершення навчань "Захід-2025"
ілюстративне фото: білорусько-польський кордон

Закриття польсько-білоруського кордону діятиме до подальшого повідомлення та продиктоване турботою про безпеку польського народу. Про це повідомляє польське МЗС. 

“Забезпечення безпеки наших громадян є нашим пріоритетом. Ми наголошуємо, що це рішення пов'язане з російсько-білоруськими навчаннями "Захід-2025", що не означає закриття кордону виключно на час цих навчань. Ми відновимо рух, коли кордон буде повністю безпечним, що підтверджується інформацією, наданою владою”, – йдеться у заяві.

Як зазначає відомство, польська влада усвідомлює, що призупинення прикордонного руху створює труднощі для перевізників, які, наприклад, повинні використовувати прикордонні переходи в Литві для здійснення своїх перевезень.

“Ми наголошуємо, що з економічних причин та добробуту польського бізнесу ми зробимо все можливе, щоб період закриття прикордонного руху був якомога безболісним. Втрати будуть оцінені, як тільки ми дізнаємося, як довго буде закрито кордон. Міністерства зможуть підготувати такий звіт. На основі цього уряд прийматиме рішення щодо потенційної державної підтримки окремих галузей промисловості”, – йдеться у заяві.

Зазначимо, що білорусько-російські військові навчання «Захід-2025» на території Білорусі почалися 12 вересня і мають завершитись сьогодні, 16 вересня.
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies