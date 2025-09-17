Глава МЗС Ірану проведе переговори з європейськими країнами щодо ядерної програми

Метою розмови є обговорення можливого відновлення санкцій ООН європейськими державами та підтвердження умов, які вони висунули Тегерану, аби відкласти це рішення.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у середу має провести телефонну розмову з главами МЗС Великої Британії, Франції та Німеччини, оскільки Тегеран прагне запобігти повторному запровадженню міжнародних санкцій через свою ядерну програму.

Про це пише Reuters.

Французьке дипломатичне джерело повідомило, що метою розмови є обговорення можливого відновлення санкцій ООН європейськими державами та підтвердження умов, які вони висунули Тегерану, аби відкласти це рішення.

У середу Тегеран закликав до «позитивного підходу та доброї волі» з боку європейських держав, які ініціювали місячну процедуру для повторного запровадження санкцій. Вони раніше були скасовані в межах ядерної угоди 2015 року, яка згодом зруйнувалася після виходу США з ініціативи Дональда Трампа у 2018-му.

У розмові також візьме участь голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас. Дзвінок відбудеться після домовленості, якої минулого тижня досягли Іран та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо відновлення співпраці, зокрема щодо інспекцій іранських ядерних об’єктів.

У червні Ізраїль та США завдали ударів по іранських ядерних об’єктах, заявивши, що Іран наблизився до можливості створення ядерної зброї. Тоді інспекції МАГАТЕ були перервані через проблеми з безпекою та скарги Тегерана.

Відновлення співпраці між Іраном і МАГАТЕ є однією з трьох умов, які висунули європейські держави для відтермінування запуску механізму «snapback» – автоматичного відновлення санкцій Ради Безпеки ООН, який вони активували у серпні.

«Цілком природно очікувати, що позитивний підхід і добру волю Ірану буде взаємно віддзеркалено з європейського боку... Якщо ж деякі європейські країни почнуть скаржитися, що цього недостатньо, це означатиме, що вони не визнають МАГАТЕ. Ми сподіваємося, що завдяки сьогоднішнім і майбутнім контактам усі сторони дійдуть висновку: загострення напруженості та збереження нинішньої ситуації не відповідає нічиїм інтересам», – заявив представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї.

Іран заперечує прагнення створити ядерну зброю та наполягає на своєму праві збагачувати уран у мирних цілях.