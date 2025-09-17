«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
МЗС Чехії: Путін — боягуз, який нападає на жінок та дітей
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Спроби заспокоїти Путіна не мають сенсу, ‒ Туск про атаку РФ на урядову будівлю у Києві
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
Коли мозок перетворюється на дірявий сир: як розпізнати перші симптоми хвороби Альцгеймера і сповільнити її перебіг
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
«Антарктида»: ютуб-блогер Антон Птушкін підкорює простори популярної документалістики
ГоловнаСвіт

Глава МЗС Ірану проведе переговори з європейськими країнами щодо ядерної програми

Метою розмови є обговорення можливого відновлення санкцій ООН європейськими державами та підтвердження умов, які вони висунули Тегерану, аби відкласти це рішення.

Глава МЗС Ірану проведе переговори з європейськими країнами щодо ядерної програми
Міністр закордонних справ країни Аббас Аракчі
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі у середу має провести телефонну розмову з главами МЗС Великої Британії, Франції та Німеччини, оскільки Тегеран прагне запобігти повторному запровадженню міжнародних санкцій через свою ядерну програму.

Про це пише Reuters.

Французьке дипломатичне джерело повідомило, що метою розмови є обговорення можливого відновлення санкцій ООН європейськими державами та підтвердження умов, які вони висунули Тегерану, аби відкласти це рішення.

У середу Тегеран закликав до «позитивного підходу та доброї волі» з боку європейських держав, які ініціювали місячну процедуру для повторного запровадження санкцій. Вони раніше були скасовані в межах ядерної угоди 2015 року, яка згодом зруйнувалася після виходу США з ініціативи Дональда Трампа у 2018-му.

У розмові також візьме участь голова зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас. Дзвінок відбудеться після домовленості, якої минулого тижня досягли Іран та Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) щодо відновлення співпраці, зокрема щодо інспекцій іранських ядерних об’єктів.

У червні Ізраїль та США завдали ударів по іранських ядерних об’єктах, заявивши, що Іран наблизився до можливості створення ядерної зброї. Тоді інспекції МАГАТЕ були перервані через проблеми з безпекою та скарги Тегерана.

Відновлення співпраці між Іраном і МАГАТЕ є однією з трьох умов, які висунули європейські держави для відтермінування запуску механізму «snapback» – автоматичного відновлення санкцій Ради Безпеки ООН, який вони активували у серпні.

«Цілком природно очікувати, що позитивний підхід і добру волю Ірану буде взаємно віддзеркалено з європейського боку... Якщо ж деякі європейські країни почнуть скаржитися, що цього недостатньо, це означатиме, що вони не визнають МАГАТЕ. Ми сподіваємося, що завдяки сьогоднішнім і майбутнім контактам усі сторони дійдуть висновку: загострення напруженості та збереження нинішньої ситуації не відповідає нічиїм інтересам», – заявив представник МЗС Ірану Есмаїл Багаї.

Іран заперечує прагнення створити ядерну зброю та наполягає на своєму праві збагачувати уран у мирних цілях.

  • Станом на початок вересня у МАГАТЕ не було у розпорядженні свіжих даних про ядерну програму Ірану через припинення Тегераном співпраці з агентством.
  • Наприкінці серпня Велика Британія, Франція та Німеччина розпочали процес відновлення основних санкцій ООН проти Ірану, знятих згідно з угодою 2015 року, оскільки напруженість навколо ядерної програми Тегерана знову загострилася.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies