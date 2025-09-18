Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ГоловнаСвіт

Австралія знижує стелю ціни на російську нафту

Країна також запровадить цільові санкції проти ще 95 суден російського "тіньового флоту".

Австралія знижує стелю ціни на російську нафту

Уряд Австралії знизив граничну ціну на російську нафту та запровадив цільові санкції проти ще 95 суден російського "тіньового флоту".

Про це повідомило міністерство закордонних справ Австралії.

Зазначається, що заходи щодо зниження граничної ціни на нафту з 60 доларів за барель до 47,60 доларів призведуть до зниження ринкової вартості російської сирої нафти та допоможуть позбавити російську воєнну економіку доходів від нафти.

"Австралія вжила цих заходів разом з нашими міжнародними партнерами, включаючи Європейський Союз, Велику Британію, Канаду, Нову Зеландію та Японію. Австралія зберігає повну заборону на імпорт з Росії нафти та нафтоперероблених продуктів", - зазначила голова МЗС Пенні Вонг.

Країна також запровадить цільові санкції проти ще 95 суден російського "тіньового флоту". З цими додатковими санкціонами уряд країни вже запровадив санкції проти понад 150 суден "тіньового флоту", з червня 2025 року.

"Австралія запровадила понад 1600 санкцій у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну... Ми продовжуватимемо вживати скоординованих та рішучих заходів, щоб перешкодити можливостям Росії фінансувати своє вторгнення, зокрема шляхом обмеження її доходів від нафти. Австралія поновлює свої заклики до Росії негайно припинити цю війну та вивести війська з території України. Ми залишаємося непохитними у нашій підтримці всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру для України", - наголосила Вонг.
