У Туреччині стримінгові платформи оштрафували за "порушення моральних та сімейних цінностей"

Вища рада з питань радіо та телебачення Туреччини (RTUK) оштрафувала низку платформ цифрового стрімінгу за порушення моральних та сімейних цінностей.

Про це повідомляє BIRN.

Зокрема, регулятор оштрафував такі платформи, як Netflix, Prime Video, MUBI, Disney XD та HBO Max.

RTUK наклала на платформи адміністративний штраф у розмірі 3% від їхнього місячного доходу.

RTUK назвала фільми “Кобальтовий блакитний” на Netflix, “Ті, хто збирається померти” на Prime Video, “Бенедетта” на MUBI, “Усі ми незнайомці” на Disney XD та “В пошуку: Фільм” на HBO MAX причиною штрафів.

Тепер ці фільми мають бути видалені з каталогу цифрових платформ у Туреччині.

Наразі платформи не відреагували на оголошені штрафи, але раніше вони поважали рішення RTUK та сплачували штрафи.