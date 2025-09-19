Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
У Польщі знайшли уламки не лише дрона, а й ракети "невідомого походження"
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
У Білорусі після закриття кордону застрягли до 1300 польських транспортних засобів

Міністерство інфраструктури заявило про готовність допомогти в поверненні водіїв до Польщі.

Кордон Польщі та Білорусі
Фото: РАР

Після того як Польща закрила кордон, у Білорусі застрягли понад тисяча польських транспортних засобів.

Про це повідомляє RMF24

“Міністерство інфраструктури заявляє про готовність допомогти у поверненні до Польщі польських водіїв, які залишалися на території Білорусі після 11 вересня. З цією метою ми постійно контактуємо з Міністерством внутрішніх справ та адміністрації, Міністерством закордонних справ, Прикордонною службою, Національною податковою адміністрацією та іншими службами, а також з організаціями, що представляють польських автомобільних перевізників”, – сказала речниця міністерства Анна Шуманська.

Вона уточнила, що на 18 вересня на території Білорусі залишалося приблизно 1300 польських транспортних засобів, включаючи вантажівки та автобуси.

Шуманська запевнила що водіїв постійно інформують про рішення уряду, пов’язані із закриттям кордону.

За інформацією білоруських служб, очікується, що 1453 польські вантажівки залишаться в Білорусі після закриття польською стороною прикордонних переходів.

Транспортні засоби, які в'їжджають до Білорусі, можуть легально перебувати там 10 днів. Білоруська сторона продовжила перебування транспортних засобів у країні ще на 10 днів, до 27-28 вересня.
