У Білорусі після закриття кордону застрягли до 1300 польських транспортних засобів

Міністерство інфраструктури заявило про готовність допомогти в поверненні водіїв до Польщі.

Після того як Польща закрила кордон, у Білорусі застрягли понад тисяча польських транспортних засобів.

Про це повідомляє RMF24.

“Міністерство інфраструктури заявляє про готовність допомогти у поверненні до Польщі польських водіїв, які залишалися на території Білорусі після 11 вересня. З цією метою ми постійно контактуємо з Міністерством внутрішніх справ та адміністрації, Міністерством закордонних справ, Прикордонною службою, Національною податковою адміністрацією та іншими службами, а також з організаціями, що представляють польських автомобільних перевізників”, – сказала речниця міністерства Анна Шуманська.

Вона уточнила, що на 18 вересня на території Білорусі залишалося приблизно 1300 польських транспортних засобів, включаючи вантажівки та автобуси.

Шуманська запевнила що водіїв постійно інформують про рішення уряду, пов’язані із закриттям кордону.

За інформацією білоруських служб, очікується, що 1453 польські вантажівки залишаться в Білорусі після закриття польською стороною прикордонних переходів.

Транспортні засоби, які в'їжджають до Білорусі, можуть легально перебувати там 10 днів. Білоруська сторона продовжила перебування транспортних засобів у країні ще на 10 днів, до 27-28 вересня.