Сербія просить США вчергове відтермінувати санкції

Нафтова промисловість Сербії (NIS) подала до Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки новий запит на відтермінування застосування санкцій проти компанії, запроваджених через російську частку у власності.

Як пише сербська служба "Радіо свобода", про це повідомили в пресслужбі NIS.

Санкції проти NIS були введені 10 січня через так званий "вторинний ризик" у зв’язку з пов’язаністю з російською компанією "Газпром нафта", яка перебуває під західними санкціями через російське вторгнення в Україну.

Втім, їх застосування з того часу відкладалося вже шість разів на підставі звернень NIS до Мінфіну США.

Востаннє санкції були відтерміновані до 26 вересня.

Президент Сербії Александр Вучич 19 вересня заявив, що не впевнений, наскільки реально, щоб санкції проти NIS знову були відкладені. Він заявив, що "зробить все можливе під час розмови з Марком Рубіо" на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Після запровадження санкцій проти NIS на початку року "Газпром нафта" передала близько 5% своєї частки компанії "Газпром", яка не перебуває під західними санкціями. Таким чином, частка "Газпром нафти" в NIS тепер становить менше 50%.

Частка "Газпром нафти" в NIS відтоді складає близько 44,9%, Сербія володіє 29,9%, а компанія "Газпром" — близько 11%. Інші акції належать дрібним акціонерам.

Вучич у січні заявив, що потрібно "повністю вивести Росію з власності NIS", через що буде потрібна трансформація структури власності.

Директор підприємства "Сербіягаз" Душан Баятович на початку серпня сказав, що Сербія купила б цю компанію, однак російська сторона заявила, що NIS не виставлений на продаж.