Білий дім заявляє, що згідно з угодою США контролюватимуть алгоритм TikTok

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
«Ми йшли з пацієнткою, а поряд крокувала смерть»: як в Охматдиті обманули імунну систему заради порятунку життя
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
ГоловнаСвіт

Білий дім заявляє, що згідно з угодою США контролюватимуть алгоритм TikTok

Трамп неодноразово ігнорував прийняту Конгресом заборону на додаток, щоб дати більше часу для переговорів про право власності.

Білий дім заявляє, що згідно з угодою США контролюватимуть алгоритм TikTok
Фото: EPA/UPG

Угода між США та Китаєм щодо TikTok надасть американцям шість із семи місць у раді директорів та контроль над алгоритмом популярного додатку соціальної мережі.

Про це пише Politico з посиланням на заяву Білого дому.

“Ця угода означає, що TikTok буде переважно належатиме американцям у Сполучених Штатах. У раді директорів, яка контролює додаток у Сполучених Штатах, буде сім місць, і шість із цих місць обійматимуть американці”, – сказала прессекретарка Каролін Лівітт вчора в ефірі Fox News. 

За словами Лівітт, “алгоритм також контролюватиметься Сполученими Штатами”, але не надала жодних додаткових подробиць.

Угода між Америкою та Китаєм щодо алгоритму контенту додатка, що належить КНР, була ключовим елементом переговорів, оскільки законодавці протягом останніх кількох років дедалі більше стурбовані тим, що Китай може просувати антиамериканську пропаганду через додаток.

Двопартійна група законодавців у 2024 році ухвалила закон про заборону додатка, який Верховний суд підтримав у січні. Але Трамп постійно відтерміновував дію заборони, поки тривали переговори про зміну власника.

Раніше цього тижня Трамп знову призупинив будь-яку потенційну заборону до 16 грудня після того, як його адміністрація заявила про досягнення “рамкової” угоди.

Китай останніми тижнями заявляв, що не планує в межах угоди передавати США алгоритм додатка.

Білий дім у п’ятницю повідомив, що угода між Вашингтоном і Пекіном щодо продажу китайського додатка американському власнику вже остаточно узгоджена, і її залишилося лише підписати. Але після розмови між президентом Дональдом Трампом і китайським лідером Сі Цзіньпіном стало зрозуміло, що дві країни мають різні позиції щодо запропонованої угоди, яка має змусити китайську компанію ByteDance продати компанію

У дописі у Truth Social у п'ятницю Трамп сказав, що мав “дуже продуктивну розмову” з Сі з кількох питань і “цінує схвалення TikTok” – очевидно, маючи на увазі угоду щодо додатка.

Однак у першій офіційній розмові після розмови китайський уряд не згадував про угоду, натомість наголосив знову на необхідності продовження переговорів щодо TikTok.

Лівітт додала, що технологічна компанія Oracle, яку очолює Ларрі Еллісон, відомий союзник Трампа, відповідатиме за дані та безпеку додатка. “Усі деталі вже узгоджено. Тепер нам просто потрібно підписати цю угоду”, – сказала вона.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies