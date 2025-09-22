У Бухаресті перевіряли школи та лікарні через анонімні листи з погрозами про стрілянину

У Бухаресті влада розпочала перевірки в кількох навчальних та медичних закладах міста після того, як на їхні офіційні електронні скриньки надійшли листи з погрозами.
Про це повідомляє Digi24.
В електронних листах аноніма йшлося: “Я зайду до школи з двома пістолетами Beretta. Я вчиню справжню різанину”.
Після отримання анонімних листів поліція у координації з розвідувальною службою провела спеціальні перевірки. Однак жодних ознак, які б підтверджували реальність загрози, правоохоронці не виявили.
Кріна Ешану, речниця поліції Бухареста, заявила, що такі погрози також надходили до навчальних закладів повіту Муреш.
- Цими вихідними чотири людини отримали поранення внаслідок стрілянини в нічному клубі Mango в місті Бірмінгем, що у Великій Британії. Заарештували трьох людей віком від 20 до 30 років.