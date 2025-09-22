Сирський обговорив із начальником Штабу оборони ЗС Румунії протидію російським безпілотникам

Також військові обговорили потреби української армії та ситуацію на фронті.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Георгіце Владом.

Про це генерал Сирський повідомив у Facebook.

"Розповів про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій та ключові потреби ЗС України. Обговорили й інші питання, що становлять обопільний інтерес, зокрема в контексті спільної протидії загрозам, пов’язаним із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора", — зазначає головком.

Генерал Сирський висловив вдячність керівництву Румунії та всьому румунському народу за стійку політичну підтримку України та військову допомогу, тривалу співпрацю в інтересах оборони України та захисту демократії в Європі і світі.