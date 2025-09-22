Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Тімоті Снайдер: «Україна — місце, де були амазонки, найбільші праісторичні міста, з'явилися мови, якими спілкується пів світу»
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Сирський обговорив із начальником Штабу оборони ЗС Румунії протидію російським безпілотникам

Також військові обговорили потреби української армії та ситуацію на фронті.

Сирський обговорив із начальником Штабу оборони ЗС Румунії протидію російським безпілотникам
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з начальником Штабу оборони Збройних сил Румунії генералом Георгіце Владом.

Про це генерал Сирський повідомив у Facebook.

"Розповів про поточну ситуацію в районах ведення бойових дій та ключові потреби ЗС України. Обговорили й інші питання, що становлять обопільний інтерес, зокрема в контексті спільної протидії загрозам, пов’язаним із перетином українсько-румунського кордону засобами повітряного нападу російського агресора", — зазначає головком.

Генерал Сирський висловив вдячність керівництву Румунії та всьому румунському народу за стійку політичну підтримку України та військову допомогу, тривалу співпрацю в інтересах оборони України та захисту демократії в Європі і світі.

  • Нову військову місію НАТО "Східний вартовий" розгорнуть в Румунії та Польщі для посилення оборони східного флангу Європи від потенційних атак російських безпілотників.
