​У НАТО засудили порушення повітряного простору Естонії російськими літаками і пообіцяли "рішучу реакцію"

У Альянсі кажуть, що застосують, відповідно до міжнародного права, всі необхідні військові та невійськові засоби для самозахисту та стримування всіх загроз з усіх напрямків.

У НАТО засудили порушення повітряного простору Естонії російськими літаками, яка трапилося 19 вересня.

Як йдеться у повідомленні пресслужби Альянсу, Північноатлантична рада провела сьогодні вранці засідання на прохання Естонії, згідно зі статтею 4 Вашингтонського договору, "для консультацій та рішучого засудження небезпечного порушення Росією повітряного простору Естонії".

Верховний головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) проінформував Раду про інцидент, коли три російські літаки МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії протягом понад десяти хвилин.

"Реакція НАТО була швидкою та рішучою. Літаки союзників були підняті в повітря для перехоплення та супроводу цих літаків з повітряного простору Естонії", – зазначили у пресслужбі.

Там додали, що це є частиною ширшої моделі "дедалі більш безвідповідальної поведінки Росії", і нагадали, що це вже друге засідання Північноатлантичної ради за статтею 4 за два тижні.

10 вересня Рада провела консультації у відповідь на масштабне порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками. Кілька інших союзників, зокрема Фінляндія, Латвія, Литва, Норвегія та Румунія, також нещодавно зазнали порушень повітряного простору з боку Росії.

"Ми висловлюємо нашу повну солідарність з усіма союзниками, чий повітряний простір було порушено", – наголосили у НАТО і додали, що Росія несе повну відповідальність за ці дії, які є ескалацією, ризикують призвести до прорахунків та ставлять під загрозу життя. Тому ці дії мають припинитися.

У Альянсі пообіцяли, що реакція на "безрозсудні дії" Росії буде й надалі рішучою і нагадали, що 12 вересня розпочали операцію "Східний вартовий" для посилення позицій НАТО вздовж усього східного флангу. Там кажуть, що посилять можливості та зміцнять сили стримування та оборони, зокрема за допомогою ефективної ППО.

"Росія не повинна сумніватися: НАТО та союзники застосують, відповідно до міжнародного права, всі необхідні військові та невійськові засоби для самозахисту та стримування всіх загроз з усіх напрямків. Ми продовжуватимемо реагувати у спосіб, час та сферу, які оберемо самі. Наша відданість статті 5 є непохитною", – зазначили у НАТО і пообіцяли і надалі підтримувати Україну.