Світ

Норвезька поліція розслідує вибух у центрі Осло

Правоохоронці затримали одного підозрюваного.

Норвезька поліція розслідує вибух у центрі Осло
Служби екстреної допомоги блокують район на Пілестредет після реагування на повідомлення про вибух в Осло 23 вересня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Норвезька поліція заявила, що розслідує вибух на вулиці в центрі столиці країни, Осло.

Про це повідомляє Reuters

Пізніше поліція провела контрольований підрив другого вибухового пристрою, знайденого на місці події. Повідомлень про постраждалих на місці події не надходило.

Норвезькі правоохоронці затримали підозрюваного для допиту.

Місце події знаходиться в безпосередній близькості від університетського кампусу та приблизно за 500 метрів від королівського палацу та посольства Ізраїлю.

Другий пристрій, знайдений на місці події, схоже, був ручною гранатою “військового зразка”, повідомив поліцейський Браян Скотнес, який керував на місці події.

“Наша гіпотеза полягає в тому, що це злочинці, які мають задум проти інших злочинців, але ми не можемо нічого виключати”, - додав поліцейський і запевнив, що район тепер безпечний.

Місцеві медіа повідомляють, що затриманий - 13-річний підліток, в той час як в поліції відмовились коментувати вік підозрюваного.
﻿
