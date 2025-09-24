Президент Чехії закликав посилити економічний тиск на РФ та застеріг від наслідків у разі перемоги Кремля

Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Мухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
ЕксклюзивМухлювання на мільярди: МОЗ відреагував на проблему кодувань лікарів у медсистемі для більших виплат
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Шанс дожити до 150 років: чи допоможе пересадка органів? Професор Віктор Досенко пояснює заяви Путіна
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Супергерой з «Фауди» на війні проти Росії. Як ізраїльський спецпризначенець воює за Україну на берегах Дніпра
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ГоловнаСвіт

Президент Чехії закликав посилити економічний тиск на РФ та застеріг від наслідків у разі перемоги Кремля

"Якщо Росія виграє цю несправедливу війну, вона узаконить тріумф грубої сили", – наголосив Павел.

Президент Чехії закликав посилити економічний тиск на РФ та застеріг від наслідків у разі перемоги Кремля
Фото: EPA/UPG

Президент Чехії Петр Павел заявив, що перемога Росії у війні проти України матиме катастрофічні наслідки для світового порядку. Він закликав демократичні держави об’єднатися та посилити економічний тиск на агресора, аби змусити його сісти за стіл переговорів.

Про це президент Чехії сказав під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН, пише Укрінформ.

"Якщо Росія виграє цю несправедливу війну, вона узаконить тріумф грубої сили. Заплющувати очі на війну в Україні – це дати зелене світло будь-якому агресору в майбутньому," – наголосив Павел.

Він підкреслив, що мир має базуватися на міжнародному праві, включаючи принципи територіальної цілісності та права на самовизначення. За словами президента, майбутня мирна угода повинна чітко сигналізувати, що агресора не можна винагороджувати, а кордони — змінювати силою.

Павел зазначив, що російське вторгнення докорінно змінило глобальну безпеку. За рік, що минув з останніх дебатів Генасамблеї ООН, світ не став безпечнішим — навпаки, Росія продовжує атакувати цивільних, інфраструктуру, іноземні дипломатичні місії та навіть порушила повітряний простір Польщі.

Він також звернув увагу на гібридну війну РФ, зокрема дезінформацію, кібератаки та акти саботажу, у тому числі на території Чехії.

Президент розкритикував Росію як постійного члена Ради безпеки ООН, що порушує Статут ООН, і наголосив на необхідності реформи Радбезу для підвищення ефективності та справедливого представництва різних регіонів світу.

"Росія подає небезпечний приклад, демонструючи, що агресія може приносити політичні та територіальні вигоди й залишатися безкарною. Те, що відбувається сьогодні в Європі, може статися будь-де завтра під тим самим приводом," – попередив Павел.

Він також зазначив, що країни, зокрема Китай, Іран та Північна Корея, допомагають РФ обходити санкції, що ще більше підриває міжнародну безпеку.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies