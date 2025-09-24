Президент Чехії закликав посилити економічний тиск на РФ та застеріг від наслідків у разі перемоги Кремля

"Якщо Росія виграє цю несправедливу війну, вона узаконить тріумф грубої сили", – наголосив Павел.

Президент Чехії Петр Павел заявив, що перемога Росії у війні проти України матиме катастрофічні наслідки для світового порядку. Він закликав демократичні держави об’єднатися та посилити економічний тиск на агресора, аби змусити його сісти за стіл переговорів.

Про це президент Чехії сказав під час виступу на загальних дебатах Генеральної асамблеї ООН, пише Укрінформ.

"Якщо Росія виграє цю несправедливу війну, вона узаконить тріумф грубої сили. Заплющувати очі на війну в Україні – це дати зелене світло будь-якому агресору в майбутньому," – наголосив Павел.

Він підкреслив, що мир має базуватися на міжнародному праві, включаючи принципи територіальної цілісності та права на самовизначення. За словами президента, майбутня мирна угода повинна чітко сигналізувати, що агресора не можна винагороджувати, а кордони — змінювати силою.

Павел зазначив, що російське вторгнення докорінно змінило глобальну безпеку. За рік, що минув з останніх дебатів Генасамблеї ООН, світ не став безпечнішим — навпаки, Росія продовжує атакувати цивільних, інфраструктуру, іноземні дипломатичні місії та навіть порушила повітряний простір Польщі.

Він також звернув увагу на гібридну війну РФ, зокрема дезінформацію, кібератаки та акти саботажу, у тому числі на території Чехії.

Президент розкритикував Росію як постійного члена Ради безпеки ООН, що порушує Статут ООН, і наголосив на необхідності реформи Радбезу для підвищення ефективності та справедливого представництва різних регіонів світу.

"Росія подає небезпечний приклад, демонструючи, що агресія може приносити політичні та територіальні вигоди й залишатися безкарною. Те, що відбувається сьогодні в Європі, може статися будь-де завтра під тим самим приводом," – попередив Павел.

Він також зазначив, що країни, зокрема Китай, Іран та Північна Корея, допомагають РФ обходити санкції, що ще більше підриває міжнародну безпеку.