У Молдову екстрадували затриманого у Греції олігарха Плахотнюка

Затриманого у Греції колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка 25 вересня екстрадували до Молдови. Олігарха доставили до Кишинева під конвоєм прямим рейсом з Афін.
Як пише NewsMaker, напередодні міністр юстиції країни Вероніка Михайлов-Морару повідомила, що одразу після прибуття його мають помістити під арешт у одиночну камеру столичної в'язниці №13.
Молдавського олігарха, екслідера Демпартії Володимира Плахотнюка затримали 22 липня в аеропорту Афін під час спроби вилетіти до Дубаї. У ході обшуку у нього виявили 21 документ на різні імена, нібито видані владою Молдови, Румунії, Росії, України, Болгарії, Іраку та Вануату. У затриманого разом із ним Костянтина Цуцу правоохоронці знайшли п'ять документів, що засвідчують особу, нібито виданих у Румунії та Болгарії.
- У Молдові на ім'я Плахотнюка видали ордери на арешт у трьох кримінальних справах. Найгучніша справа – за звинуваченням у співучасті у крадіжці мільярда з молдавських банків у 2014 році. За даними прокуратури, Плахотнюк через компанії, які контролював Ілан Шор, отримав $39 млн та €3,5 млн. Цю справу прокуратура передала до суду у липні 2023 року.
- У лютому 2025 року Інтерпол оголосив Плахотнюка у міжнародний розшук.
- Крім Молдови, вимагала екстрадиції Плахотнюка і Росія. Там його звинувачували у замаху на вбивство ще одного політичного лідера в Кишиневі – Ренато Усатого.
- У серпні Апеляційний суд в Афінах схвалив рішення щодо екстрадиції олігарха-втікача Влада Плахотнюка до Молдови.
- Плахотнюк очолював Демократичну партію Республіки Молдова до 2019 року. Після того, як Майя Санду зі своїм тодішнім політичним проєктом у парламенті та Ігор Додон, лідер проросійської Партії соціалістів, сформували коаліцію, Демократична партія втратила свій політичний вплив, а сам Плахотнюк змушений був утікати з країни.