У Молдову екстрадували затриманого у Греції олігарха Плахотнюка

Олігарха доставили до Кишинева під конвоєм прямим рейсом з Афін.

Затриманого у Греції колишнього лідера Демократичної партії Володимира Плахотнюка 25 вересня екстрадували до Молдови. Олігарха доставили до Кишинева під конвоєм прямим рейсом з Афін.

Як пише NewsMaker, напередодні міністр юстиції країни Вероніка Михайлов-Морару повідомила, що одразу після прибуття його мають помістити під арешт у одиночну камеру столичної в'язниці №13.

Молдавського олігарха, екслідера Демпартії Володимира Плахотнюка затримали 22 липня в аеропорту Афін під час спроби вилетіти до Дубаї. У ході обшуку у нього виявили 21 документ на різні імена, нібито видані владою Молдови, Румунії, Росії, України, Болгарії, Іраку та Вануату. У затриманого разом із ним Костянтина Цуцу правоохоронці знайшли п'ять документів, що засвідчують особу, нібито виданих у Румунії та Болгарії.