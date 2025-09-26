Проти колишнього голови ФБР Джеймса Комі висунули офіційні звинувачення

Ексочільник Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі отримав від департаменту юстиції офіційні звинувачення щодо злочинів, пов'язаних із розкриттям конфіденційної інформації.

Як пише BBC, колишній бос ФБР буде підозрюваним у двох кримінальних справах: щодо неправдивих свідчень та перешкоджання правосуддю.

Президент США Дональд Трамп назвав обвинувачення Комі "торжеством справедливості в Америці", а самого посадовця "однією з найгірших людських істот, які колись траплялися цій країні".

Трамп звільнив Комі з посади голови ФБР у 2017 році, під час своєї першої президентської каденції. З того часу вони регулярно обмінюються образами у публічному просторі та звинувачують один одного у корумпованості.