Проти колишнього голови ФБР Джеймса Комі висунули офіційні звинувачення

“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ГоловнаСвіт

Проти колишнього голови ФБР Джеймса Комі висунули офіційні звинувачення

Політичний опонент Трампа ризикує опинитися за ґратами.

Проти колишнього голови ФБР Джеймса Комі висунули офіційні звинувачення
Ексдиректор ФБР Джеймс Комі
Фото: EPA/UPG

Ексочільник Федерального бюро розслідувань США Джеймс Комі отримав від департаменту юстиції офіційні звинувачення щодо злочинів, пов'язаних із розкриттям конфіденційної інформації.

Як пише BBC, колишній бос ФБР буде підозрюваним у двох кримінальних справах: щодо неправдивих свідчень та перешкоджання правосуддю. 

Президент США Дональд Трамп назвав обвинувачення Комі "торжеством справедливості в Америці", а самого посадовця "однією з найгірших людських істот, які колись траплялися цій країні". 

Трамп звільнив Комі з посади голови ФБР у 2017 році, під час своєї першої президентської каденції. З того часу вони регулярно обмінюються образами у публічному просторі та звинувачують один одного у корумпованості.
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies