WSJ: Трамп не заперечує проти ударів по території Росії і розглядає можливість продажу “Томагавків” для України

Українська делегація наступного тижня обговорить у Вашингтоні зняття обмежень на використання американських систем озброєнь по території Росії.

Під час зустрічі в кулуарах Організації Об'єднаних Націй Володимир Зеленський попросив Дональда Трампа надати Україні більше ракет далекого радіусу дії та дозволити використання такої зброї для ураження цілей на території Росії.

Дональд Трамп відповів, що не заперечує проти цієї ідеї хоча не взяв при цьому жодних зобов'язань щодо скасування заборони на такі атаки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на слова високопосадовця США та українського чиновника.

На зустрічі президент США справді робив певні обіцянки, однак поки немає ознак того, що політика Білого дому щодо України, у тому числі в контексті збройної допомоги змінилася, заявив LB.ua співрозмовник, близький до української делегації.

Зараз Вашингтон блокує використання Україною ракет далекого радіуса дії, наданих США, включаючи ракети ATACMS, для ударів по території РФ.

За інформацією WSJ, українська делегація наступного тижня вирушать до Вашингтона на переговори з міністром оборони Пітом Хегсетом. Щоб обговорити в тому числі зняття обмежень на використання американських систем озброєнь по території Росії.

Володимир Зеленський розповів в інтервю Axios, що на зустрічі в ООН він попросив Дональда Трампа надати йому крилаті ракети “Томагавк”. Президент України також повідомив, що отримав схвалення від американського президента Дональда Трампа на удари по Росії, якщо та битиме по українській інфраструктурі.

Адміністрація Білого дому розглядає можливість продажу “Томагавків” та іншої далекобійної зброї для України, підтвердили WSJ високопосадовець США та високопосадовець ЄС, яких ознайомили з планами.

Нагадаємо, після зустрічі із президентом України Дональд Трамп назвав Росію “паперовим тигром” і припустив, що Україна здатна звільнити окуповані території.

Під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таіпом Ердоганом Дональд Трамп заявив, що він “дуже розчарований Путіним”.