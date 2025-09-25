Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним, і “час зупинятись”

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таіпом Ердоганом прокоментував російську війну проти України, передає Суспільне.

“Я думав, що ця війна буде однією з найлегших для вирішення. Але я дуже розчарований Путіним. Він боровся дуже запекло. Він бореться вже давно. І вони втратили мільйони. Вони втратили близько мільйона солдатів”, - сказав Трамп.

Президент США додав, що попри інтенсивні бомбардування протягом останніх двох тижнів, росіяни майже не здобули жодної території.

“Подумайте про це. Вони майже не здобули жодної території. Росія витратила мільйони і мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси і життя, їхні життя. І вони практично не завоювали жодної території. Я думаю, що пора зупинитися. Я справді так думаю”, - запевнив Трамп.