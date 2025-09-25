Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Якщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
ЕксклюзивЯкщо порівняти всю соціальну сферу, то лікарі заробляють чи не найбільше, – голова НСЗУ пояснила зарплати лікарів
Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
ВідеоЯк формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Підрізати кутики губ: звідки українські соцмережі взяли тренд «Посмішка Джокера» і чим він небезпечний
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
У наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
ЕксклюзивУ наступному році з'являться лікарні сестринського догляду, – НСЗУ
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
ГоловнаПолітика

Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним, і “час зупинятись”

Президент США нагадав про відсутність успіхів у Росії.

Трамп заявив, що "дуже розчарований" Путіним, і “час зупинятись”
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Таіпом Ердоганом прокоментував російську війну проти України, передає Суспільне.

“Я думав, що ця війна буде однією з найлегших для вирішення. Але я дуже розчарований Путіним. Він боровся дуже запекло. Він бореться вже давно. І вони втратили мільйони. Вони втратили близько мільйона солдатів”, - сказав Трамп.

Президент США додав, що попри інтенсивні бомбардування протягом останніх двох тижнів, росіяни майже не здобули жодної території.

“Подумайте про це. Вони майже не здобули жодної території. Росія витратила мільйони і мільйони доларів на бомби, ракети, боєприпаси і життя, їхні життя. І вони практично не завоювали жодної території. Я думаю, що пора зупинитися. Я справді так думаю”, - запевнив Трамп.
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies