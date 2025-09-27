Як формуються зарплати медиків, які тут підводні камені і чому це важливо знати всім пацієнтам? Пояснюють Гусак і Головін
Світ

У Німеччині хочуть дозволити збивати дрони при загрозі

Також розглядають посилення покарання за незаконне проникнення на територію аеропортів.

У Німеччині хочуть дозволити збивати дрони при загрозі
Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт
Фото: EPA/UPG

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт планує змінити правила боротьби з безпілотниками.

Як пише DW,  про це повідомила газета Bild.

Заходи передбачають можливість збиття дронів армією, якщо безпілотники становлять безпосередню загрозу життю людей чи критичній інфраструктурі, а інші засоби захисту виявляться неефективними. У такому разі рішення щодо застосування зброї має перейти до міністерства оборони ФРН.

План також передбачає використання систем розпізнання та класифікації дронів, глушників сигналів та технології перехоплення управління. Також розглядають посилення покарання за незаконне проникнення на територію аеропортів.Представник МВС Німеччини підтвердив обговорення змін до закону про повітряну безпеку, але не розкрив деталей.

Останніми тижнями почастішали випадки порушення повітряного простору європейських країн дронами. Інциденти були в Польщі, Румунії, Швеції, Норвегії, Данії, Латвії. За деякими з них стоїть Росія, хоча Москва заперечує всі обвинувачення.

Також 26 вересня у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн на півночі Німеччини помітили невідомі безпілотники.  Правоохоронці розслідують інцидент на предмет можливого шпигунства та диверсії.

У січні над полігоном Бундесверу в Швезінгу, де навчають українських військових, шість разів фіксували появу невідомих дронів. Військові вважають, що за базою шпигували через навчання управлінню системою Patriot. Серед підозрюваних – російські спецслужби.
