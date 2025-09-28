Reuters: ООН відновила ембарго на постачання зброї та санкції проти Ірану

Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Концерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Ексклюзив, ФотоКонцерт Коржа, «невдячні українці» і гроші ЄС: як і хто формує образ українців у польському інтернеті?
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
Мобілізація і навчання: уряд обмежує право на відстрочку
“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
Ексклюзив“Ми випускаємо з медуніверситету агентів 007 з ліцензією на вбивство”, – хірургиня Анастасія Пристая
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
У Львові затримали організатора схеми, за якою відвідувача обмінника ошукали на 50 тис. доларів
В інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
ЕксклюзивВ інсультних відділеннях перестають приписувати людям фуфломіцини, але правильні ліки призначають неправильно, – Гончар
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Російський розвідувальний літак учора залетів у повітряний простір НАТО. Німеччина піднімала винищувачі для перехоплювання
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Перлини українського бароко: концерт «Партеси» хору «Гомін»
Керівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
ЕксклюзивКерівник не вміє керувати, і так – у більшій частині медсистеми. Наталія Гусак про низькі зарплати лікарів
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
Немає опори. Після втрати житла кияни проходять кола бюрократичного пекла без жодної підтримки
ГоловнаСвіт

Reuters: ООН відновила ембарго на постачання зброї та санкції проти Ірану

Росія виступила проти відновлення санкцій. 

Reuters: ООН відновила ембарго на постачання зброї та санкції проти Ірану
Президент Держави Палестина Махмуд Аббас виступає через відеоконференцію під час загальних дебатів 80-ї сесії Генеральної Асамбл
Фото: EPA/UPG

Організація Об’єднаних Націй офіційно відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану. 

Як пише Reuters, рішення було ухвалене після того, як Велика Британія, Франція та Німеччина активували механізм повернення обмежень через звинувачення Тегерана у порушенні ядерної угоди 2015 року. Іран заперечує, що прагне створити ядерну зброю.

Завершення дії десятирічної угоди, яку свого часу підписали Іран, США, Росія, Китай та європейські країни, може посилити напруженість на Близькому Сході. Це сталося лише через кілька місяців після ударів Ізраїлю та США по іранських ядерних об’єктах.

Санкції, ухвалені Радою Безпеки ООН у 2006–2010 роках, були автоматично відновлені в ніч на неділю. Спроби відкласти їхнє повернення під час щорічної Генасамблеї ООН не мали успіху. 

Міністри закордонних справ Британії, Франції та Німеччини закликали Іран і всі держави повністю дотримуватися цих рішень.

У Тегерані попередили про "жорстку відповідь". Президент Масуд Пезешкіян наголосив, що Іран не планує виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Водночас країна відкликала своїх послів із Лондона, Парижа та Берліна для консультацій.

Росія виступила проти відновлення санкцій. Глава МЗС Сергій Лавров заявив, що це рішення "незаконне та не може бути реалізованим", а також попередив генсека ООН Антоніу Гутерріша, що визнання санкцій стане "серйозною помилкою".

  • У червні Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що більше не може підтвердити місцезнаходження запасів іранського високозбагаченого урану. Йшлося про понад 400 кг. 
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies