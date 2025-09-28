Reuters: ООН відновила ембарго на постачання зброї та санкції проти Ірану

Президент Держави Палестина Махмуд Аббас виступає через відеоконференцію під час загальних дебатів 80-ї сесії Генеральної Асамбл

Організація Об’єднаних Націй офіційно відновила ембарго на постачання зброї та інші санкції проти Ірану.

Як пише Reuters, рішення було ухвалене після того, як Велика Британія, Франція та Німеччина активували механізм повернення обмежень через звинувачення Тегерана у порушенні ядерної угоди 2015 року. Іран заперечує, що прагне створити ядерну зброю.

Завершення дії десятирічної угоди, яку свого часу підписали Іран, США, Росія, Китай та європейські країни, може посилити напруженість на Близькому Сході. Це сталося лише через кілька місяців після ударів Ізраїлю та США по іранських ядерних об’єктах.

Санкції, ухвалені Радою Безпеки ООН у 2006–2010 роках, були автоматично відновлені в ніч на неділю. Спроби відкласти їхнє повернення під час щорічної Генасамблеї ООН не мали успіху.

Міністри закордонних справ Британії, Франції та Німеччини закликали Іран і всі держави повністю дотримуватися цих рішень.

У Тегерані попередили про "жорстку відповідь". Президент Масуд Пезешкіян наголосив, що Іран не планує виходити з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Водночас країна відкликала своїх послів із Лондона, Парижа та Берліна для консультацій.

Росія виступила проти відновлення санкцій. Глава МЗС Сергій Лавров заявив, що це рішення "незаконне та не може бути реалізованим", а також попередив генсека ООН Антоніу Гутерріша, що визнання санкцій стане "серйозною помилкою".