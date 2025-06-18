МАГАТЕ заявило, що не може перевірити місцезнаходження іранського запасу збагаченого урану

Йдеться про 409 кг урану, збагаченого до 60%, що майже дорівнює рівню для створення ядерної зброї.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що більше не може підтвердити місцезнаходження запасів іранського високозбагаченого урану, передає Bloomberg.

Причиною стала неможливість проведення інспекцій через військову операцію Ізраїлю, пояснив очільник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

«Я не впевнений», — відповів Гроссі на запитання про те, чи агентство знає, де зберігається цей уран. - «Під час війни всі ядерні об’єкти закриті. Ніяких інспекцій, ніякої нормальної діяльності бути не може».

Йдеться про 409 кг урану, збагаченого до 60%, що майже дорівнює рівню для створення ядерної зброї. За даними Управління науково-технічної інформації уряду США, цього обсягу вистачить на виробництво приблизно десяти ядерних боєголовок. Уран, ймовірно, зберігається в Ісфагані — на підземному ядерному об’єкті, який неодноразово зазнавав обстрілів ізраїльськими силами. «Постраждало кілька будівель», — підтвердив Гроссі.

До початку атак Ізраїлю, які розпочалися наприкінці минулого тижня, інспектори МАГАТЕ щодня проводили декілька візитів до іранських ядерних об’єктів. Проте тепер агентство не має доступу до них. За словами Гроссі, Тегеран попередив, що у випадку нових атак може перемістити запаси. Водночас Іран не повідомив, куди саме і як ці запаси можуть бути перенесені.

Наразі агентство здійснює спостереження дистанційно — за допомогою супутникових знімків. Водночас, за словами Гроссі, МАГАТЕ поки не зафіксувало спроб перемістити уран.

Якщо запас високозбагаченого урану буде переміщений без оповіщення МАГАТЕ, міжнародна спільнота може остаточно втратити контроль над матеріалом, достатнім для створення ядерної зброї. Це створює загрозу прихованого розміщення боєзарядів на секретних об'єктах.