США призупиняють роботу посольства в Єрусалимі та консульства в Тель-Авіві

Наразі відкритими залишаються тільки наземні пункти пропуску до Йорданії.

На тлі безпекової ситуації посольство США в Єрусалимі та його консульський відділ у Тель-Авіві призупиняють роботу щонайменше до кінця робочого тижня.

Про ідеться на сайті посольства США в Ізраїлі.

"З огляду на ситуацію з безпекою та відповідно до вказівок Командування внутрішніх військ Ізраїлю, посольство США в Єрусалимі буде закрите з середи 18 червня до п'ятниці 20 червня. Це стосується консульських відділів у Єрусалимі та Тель-Авіві", – йдеться в повідомленні.

У посольстві додають, що наразі не отримували запитів від громадян США про допомогу під час виїзду з Ізраїлю.

"Держдепартамент завжди планує непередбачені обставини, щоб допомогти приватним громадянам США виїхати з кризових зон. Ми попередимо громадян США, якщо з'явиться додаткова інформація щодо варіантів виїзду", — кажуть у посольстві.

Громадянам США радять зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program для оперативнішого отримання останньої інформації про безпекову ситуацію.

Також у диппредставництві додають, що наразі міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона закритий і тимчасово не працюють морські порти Ізраїлю.

Натомість наземні пункти пропуску до Йорданії залишаються відкритими.