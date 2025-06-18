США призупиняють роботу посольства в Єрусалимі та консульства в Тель-Авіві

На тлі безпекової ситуації посольство США в Єрусалимі та його консульський відділ у Тель-Авіві призупиняють роботу щонайменше до кінця робочого тижня.
Про ідеться на сайті посольства США в Ізраїлі.
"З огляду на ситуацію з безпекою та відповідно до вказівок Командування внутрішніх військ Ізраїлю, посольство США в Єрусалимі буде закрите з середи 18 червня до п'ятниці 20 червня. Це стосується консульських відділів у Єрусалимі та Тель-Авіві", – йдеться в повідомленні.
У посольстві додають, що наразі не отримували запитів від громадян США про допомогу під час виїзду з Ізраїлю.
"Держдепартамент завжди планує непередбачені обставини, щоб допомогти приватним громадянам США виїхати з кризових зон. Ми попередимо громадян США, якщо з'явиться додаткова інформація щодо варіантів виїзду", — кажуть у посольстві.
Громадянам США радять зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program для оперативнішого отримання останньої інформації про безпекову ситуацію.
Також у диппредставництві додають, що наразі міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона закритий і тимчасово не працюють морські порти Ізраїлю.
Натомість наземні пункти пропуску до Йорданії залишаються відкритими.
- Напередодні американське посольство в Єрусалимі попередило, що не допомагатиме своїм громадянам із евакуацією з Ізраїлю.
- Повітряні атаки між Ізраїлем та Іраном тривають з 13 червня. Іранські удари, завдані у відповідь на атаки проти ядерних об'єктів, убили в Ізраїлі уже декілька десятків людей.