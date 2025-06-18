Суми за три дні?
Суми за три дні?
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компаній Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Щодо наступу росіян на Суми
Щодо наступу росіян на Суми
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
Відео На кордоні з Румунією у мікроавтобусі виявили дрони на понад 4 мільйони гривень
ГоловнаСвіт

США призупиняють роботу посольства в Єрусалимі та консульства в Тель-Авіві

Наразі відкритими залишаються тільки наземні пункти пропуску до Йорданії.

США призупиняють роботу посольства в Єрусалимі та консульства в Тель-Авіві
Фото: EPA/UPG

На тлі безпекової ситуації посольство США в Єрусалимі та його консульський відділ у Тель-Авіві призупиняють роботу щонайменше до кінця робочого тижня.

Про ідеться на сайті посольства США в Ізраїлі.

"З огляду на ситуацію з безпекою та відповідно до вказівок Командування внутрішніх військ Ізраїлю, посольство США в Єрусалимі буде закрите з середи 18 червня до п'ятниці 20 червня. Це стосується консульських відділів у Єрусалимі та Тель-Авіві", – йдеться в повідомленні.

У посольстві додають, що наразі не отримували запитів від громадян США про допомогу під час виїзду з Ізраїлю.

"Держдепартамент завжди планує непередбачені обставини, щоб допомогти приватним громадянам США виїхати з кризових зон. Ми попередимо громадян США, якщо з'явиться додаткова інформація щодо варіантів виїзду", — кажуть у посольстві.

Громадянам США радять зареєструватися в програмі Smart Traveler Enrollment Program для оперативнішого отримання останньої інформації про безпекову ситуацію. 

Також у диппредставництві додають, що наразі міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона закритий і тимчасово не працюють морські порти Ізраїлю.

Натомість наземні пункти пропуску до Йорданії залишаються відкритими.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies