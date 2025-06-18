Лідер Ірану відкинув вимогу Трампа про капітуляцію

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відкинув вимогу президента США Дональда Трампа про безумовну капітуляцію.
Про це аятола заявив у телевізійному зверненні 18 червня, яке стало його першим публічним виступом з п’ятниці, передає Reuters.
Хаменеї наголосив, що «іранська нація не здасться».
Того ж дня Трамп заявив, що його терпіння вичерпане, однак не повідомив, чи ухвалив рішення про участь США в ізраїльських ударах по Ірану.
«Ніхто не знає, що я збираюся робити. Є велика різниця між тим, що було зараз, і тим, що було тиждень тому», — сказав лідер США журналістам біля Білого дому.
Джерело агенції повідомило, що команда Трампа розглядає варіанти участі США в ударах по ядерних об'єктах Ірану разом з Ізраїлем.
- Хаменеї пригрозив США "непоправною шкодою" у випадку будь-якого військового втручання.
- Раніше медіа повідомляли, що саме Трамп завадив Ізраїлю ліквідувати аятолу.