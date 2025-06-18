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Лідер Ірану відкинув вимогу Трампа про капітуляцію

Трамп заявив, що його терпіння вичерпане.

Лідер Ірану відкинув вимогу Трампа про капітуляцію
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Фото: ЕРА/UPG

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї відкинув вимогу президента США Дональда Трампа про безумовну капітуляцію. 

Про це аятола заявив у телевізійному зверненні 18 червня, яке стало його першим публічним виступом з п’ятниці, передає Reuters.

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Хаменеї наголосив, що «іранська нація не здасться».

Того ж дня Трамп заявив, що його терпіння вичерпане, однак не повідомив, чи ухвалив рішення про участь США в ізраїльських ударах по Ірану.

«Ніхто не знає, що я збираюся робити. Є велика різниця між тим, що було зараз, і тим, що було тиждень тому», — сказав лідер США журналістам біля Білого дому.

Джерело агенції повідомило, що команда Трампа розглядає варіанти участі США в ударах по ядерних об'єктах Ірану разом з Ізраїлем.

  • Хаменеї пригрозив США "непоправною шкодою" у випадку будь-якого військового втручання. 
  • Раніше медіа повідомляли, що саме Трамп завадив Ізраїлю ліквідувати аятолу.
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