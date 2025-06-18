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Кая Каллас: європейцям слід починати вчити російську, якщо не допоможуть Україні

Кая Каллас підтримала риторику генсека НАТО. 

Кая Каллас: європейцям слід починати вчити російську, якщо не допоможуть Україні
Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас виступає з заявою спілкується зі ЗМІ в день засіданн
Фото: EPA/UPG

Верховна представниця Євросоюзу у закордонних справах Кая Каллас закликала до підтримки України у протистоянні росіянам. Як передає The Guardian, вона сказала, що "якщо ми не допомагатимемо Україні надалі, нам потрібно починати вивчення російської мови", натякаючи на розширення російської агресії. 

Каллас наголосила на важливості ухвалення нового, 18 пакету санкцій. Європосадовиця вважає, що кожна санкція послаблює спроможність Росії вести війну. 

"Нам варто робити більше для України і для власної безпеки також. Цитуючи мого друга, секретаря НАТО Марка Рютте: якщо ми не допомагатимемо Україні далі, нам варто починати вивчати російську. Що міцнішою є Україна на полі бою сьогодні, то міцнішою вона буде за столом переговорів, коли Росія врешті стане готовою говорити", – зазначила вона. 

  • Євросоюз готує новий пакет санкцій у відповідь на відмову Росії погоджуватися на повне й безумовне припинення вогню. Спершу очікувалося, що нові санкції ухвалять і в США, але Дональд Трамп зволікає, аргументуючи це сподіваннями на дипломатію з Росією. 
  • Україна закликає партнерів вжити відчутних санкцій проти Росії, зокрема знизити граничну ціну на її нафту удвічі – до $30.
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