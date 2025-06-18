ЗМІ: Трамп розглядає можливість приєднатися до ударів по Ірану

США мають зброю для того, щоб знищити найбільш захищений ядерний об'єкт.

Мовник CBS News з посиланням на власні джерела у Вашингтоні стверджує, що президент США Дональд Трамп розмірковує над приєданням до ізраїльських ударів по іранським ядерним об'єктам.

Лише Штати володіють бомбами, які здатні пробити захист бази у Фордо, де Іран на глибині 90 метрів збагачував уран. Саме цей об'єкт вважається місцем імовірної розробки іранського проєкту ядерної зброї.

Радники Трампа не мають єдності щодо того, чи варто США вступати у війну. Це питання у вівторок мало бути розглянуте на засіданні Ситуаційного кабінету у Білому домі за участі віцепрезидента Джей Ді Венса, держсекретаря Марко Рубіо, директорки розвідки Тулсі Габбард та спецпосланця з питань Близького Сходу Стіва Віткоффа.