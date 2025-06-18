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Причиною масового блекауту в Іспанії була "помилка у розрахунках"

Версія про кібератаку підтвердження не знайшла.

Причиною масового блекауту в Іспанії була "помилка у розрахунках"
Фото: EPA/UPG

Уряд Іспанії оприлюднив результати розслідування щодо причин масового відключення електроенергії на Піренейському півострові, яке сталося 28 квітня.

Як пише Reuters, звіт не містить вказівок на кібератаку, про ймовірність якої чимало говорили одразу після блекауту. 

Натомість експерти дійшли висновку, що колапс електромережі стався внаслідок помилок менеджменту національного оператора REE. Співробітники не змогли правильно розрахувати і розподілити енергію, потрібну для балансування після різкого стрибка напруги. 

У звіті також вказано на недоліки, виявлені на атомних та теплових електростанціях. В день блекауту АЕС та ТЕЦ не впоралися із завданням підтримати достатній рівень напруги у мережі через помилки у програмуванні. Усе це й запустило каскад відключень. 

Експерти наголосили, що наявна в країні інфраструктура не потребує змін чи вдосконалень - блекаут був наслідком саме невдалого використання доступних засобів, а не будь-яких проблем з ними.
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