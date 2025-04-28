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У Франції, Іспанії та Португалії стався масштабний блекаут, — ЗМІ

Масштаби і тривалість блекауту невідомі.

У Франції, Іспанії та Португалії стався масштабний блекаут, — ЗМІ
Фото: EPA/UPG

У великих частинах Іспанії та Португалії, зокрема у Мадриді і Лісабоні, у понеділок сталося масштабне відключення електроенергії. Також повідомляється про відключення у деяких районах Франції.

Про це пише Sky News.

Іспанський оператор електромережі Red Electrica повідомляє, що відновлення електропостачання може зайняти до 10 годин, оскільки в обох країнах постраждали аеропорти та громадський транспорт.

За повідомленнями іспанських ЗМІ, відключення світла сталося у Севільї, Барселоні та Валенсії. По всій Іспанії вийшли з ладу телефонні лінії. Частини мадридського метрополітену були евакуйовані, а світлофори у місті не працюють.

Також блекаут стався у деяких районах Франції.

У метро Барселони тисячі пасажирів також евакуювали після відключення електроенергії. Відключення світла призвело до закриття трамвайної системи міста і виведення з ладу деяких світлофорів.

Міська залізнична система Metrovalencia, що охоплює метро і трамвайне сполучення у Валенсії, заявила про порушення руху транспорту через "загальне відключення електроенергії в місті". Там додали, що масштаби і тривалість блекауту невідомі.

Відключення електроенергії також сталося у столиці Португалії Лісабоні та прилеглих районах, а також у північній та південній частинах країни. Уряд Португалії заявив, що інцидент, ймовірно, виник через проблеми за межами країни.

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