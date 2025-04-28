У Філіппінах заявляють, що Китай намагається вплинути на їхні вибори

Раніше Пекін заявив про свій суверенітет над безлюдним рифом у Південнокитайському морі.

Посадовець національної безпеки Філіппін заявив, що Китай “намагається вплинути” на проміжні вибори в країні Південно-Східної Азії у травні після того, як Пекін заявив про свій суверенітет над безлюдним рифом у Південнокитайському морі.

Про це пише Bloomberg.

“На мою думку, це також підтверджує висновки сектору безпеки та розвідки. Це також підтверджує нашу позицію, що вони намагаються вплинути на наші вибори, оскільки час проведення виборів є підозрілим, наскільки я розумію”, – заявив помічник генерального директора Ради національної безпеки Джонатан Малая на брифінгу.

Посольство Китаю в Манілі не dідповіло на запит про коментар. Але речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь минулого тижня заявив, що Пекін “не зацікавлений у втручанні у вибори на Філіппінах”.

Малая заявив, що у твердженні китайської берегової охорони про захоплення острова Сенді-Кей “немає жодної правди”. Сенді-Кей розташований поблизу окупованого Філіппінами острова Тіту в архіпелазі Спратлі. Пекін продовжує висувати значні претензії на цей стратегічний водний шлях, попри рішення міжнародного трибуналу 2016 року, яке відхилило ці претензії.

Китайська газета Global Times минулого тижня повідомила, що берегова охорона висадилася та встановила китайський прапор над острівцем Сенді-Кей, відомим у Китаї як Тєсянь Цзяо, в середині квітня. Підняття національного прапора є кроком уперед проти давних риторичних претензій на цю обширну територію та ризиком ескалації напруженості на спірному водному шляху.

Філіппіни мають провести проміжні вибори 12 травня, на яких будуть обрані 12 членів Сенату, понад 300 законодавців у Палаті представників та майже 18 000 місцевих чиновників.

Союзники президента Фердинанда Маркоса-молодшого домінували в опитуваннях щодо бажаних кандидатів у сенатори перед голосуванням. Уряд Маркоса чинить опір масштабним претензіям Китаю в багатому на ресурси Південнокитайському морі.

Малая закликав Пекін зберегти статус-кво в Західному Філіппінському морі. Цей термін Маніла використовує для позначення районів Південнокитайського моря, що містяться у виключній економічній зоні країни. “Ми також просимо їх припинити будь-яку провокаційну діяльність у Західному Філіппінському морі”, – сказав він.