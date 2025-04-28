Саудівська Аравія та Катар погасять борги Сирії перед Світовим банком

Саудівська Аравія та Катар оголосили, що вони виплатять непогашений борг Сирії перед Світовим банком, що, ймовірно, змусить міжнародну установу відновити підтримку країни, що постраждала від війни.

Про це пишуть Euronews.

У спільній заяві міністерств фінансів Саудівської Аравії та Катару йдеться, що рішення про виплату боргу Сирії перед Світовим банком у розмірі майже 15 мільйонів доларів було прийнято під час зустрічей представників Світового банку та Міжнародного валютного фонду (МВФ) цього місяця у Вашингтоні.

Міністерство закордонних справ Сирії заявило, що це відкриває шлях для активізації співпраці з метою відновлення та реконструкції після 14-річного конфлікту, унаслідок якого загинуло пів мільйона людей та було спричинено значні руйнування в країні.

З моменту падіння уряду Башара Асада на початку грудня, коли повстанські групи на чолі з ісламістською групою Хаят Тахрір аш-Шам штурмували його резиденцію в Дамаску, Саудівська Аравія та Катар були головними прихильниками нового керівництва країни.

Організація Об'єднаних Націй у 2017 році підрахувала, що відбудова Сирії коштуватиме щонайменше 250 мільярдів доларів. Деякі експерти зараз стверджують, що ця цифра може сягнути щонайменше 400 мільярдів доларів.

У спільній заяві Саудівської Аравії та Катару йдеться, що виплата позик Сирії сприятиме відновленню підтримки та діяльності Світового банку, які були призупинені понад 14 років. У заяві додається, що виплата позики дозволить Сирії отримати кошти від Світового банку найближчим часом для “життєво важливих секторів”. У ній не уточнюється, які це можуть бути сектори або коли саме країна може почати отримувати ці кошти.

Інфраструктура Сирії зазнала значних руйнувань під час конфлікту, що спалахнув у березні 2011 року. Минулого місяця Катар почав постачати Сирії природний газ через Йорданію, щоб полегшити тривалі відключення електроенергії, які є поширеними в більшій частині країни.

Основною перешкодою для проектів розвитку в Сирії є західні санкції, які були запроваджені проти країни понад десять років тому і головним чином спрямовані проти уряду та посадовців Асада. Адміністрація Трампа ще офіційно не визнала новий сирійський уряд на чолі з президентом і лідером ХТШ Ахмадом аль-Шараа. ХТШ залишається терористичною організацією ‒ за визначенням США, і санкції, запроваджені проти Дамаска за часів Асада, залишаються чинними.