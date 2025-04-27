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Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)

Раніше порт вже отримував офіційні попередження про ризики вибуху через зберігання хімікатів у контейнерах.

Зросла кількість жертв вибуху у порту Ірану (оновлено)
Вибух у іранському порту
Фото: Tasnimnews

Причиною вибуху у найбільшому порту Ірану Бандар-Аббас є, ймовірно, неправильне зберігання хімічних матеріалів. Унаслідок вибуху загинуло щонайменше 18 людей, понад 700 — отримали поранення.

Al Jazeera пише, що пожежі продовжують палати через день після потужного вибуху в порту. Кількість загиблих зросла до 28. Деяких із понад 1000 поранених внаслідок вибуху перевели до Тегерана для лікування.

Речник іранської організації з врегулювання кризових ситуацій Хоссейн Зафарі заявив, що причиною трагедії стало неналежне зберігання хімікатів у контейнерах, пише Reuters з посиланням на іранські ЗМІ.

Раніше порт вже отримував офіційні попередження про ризики.

Однак речник іранського уряду заявив, що хоча хімікати, ймовірно, спричинили вибух, точну причину ще неможливо визначити. Наразі розслідування причин вибуху триває. 

Президент Ірану Масуд Пезешкіан доручив провести розслідування інциденту та направив на місце події міністра внутрішніх справ. За його словами, зараз тривають роботи з ліквідації пожежі та запобігання її поширенню на інші об'єкти порту.

Розташований поблизу стратегічної Ормузької протоки, порт Шахід Раджаї є найбільшим контейнерним вузлом Ірану, через який обробляється більшість контейнерних вантажів країни, повідомляють державні ЗМІ.

За даними джерела The New York Times, в порту вибухнули контейнери з перхлоратом натрію — речовиною, яка використовується у виробництві твердого ракетного палива.

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