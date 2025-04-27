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​Естонія відпустила затриманий танкер "тіньового флоту" Росії після "усунення недоліків"

Ппід час перевірки Департамент транспорту виявив на танкері 40 недоліків. 

​Естонія відпустила затриманий танкер "тіньового флоту" Росії після "усунення недоліків"
нафтовий танкер Kiwala
Фото: news.err.ee

Затриманий Військово-морськими силами Естонії російський нафтовий танкер Kiwala "усунув виявлені недоліки" і тепер може залишити країну. 

Про це заявив директор морської служби Транспортоного департаменту Крістьян Труу, передає ERR

Станом на неділю, судно з "тіньового флоту" РФ уже покинуло естонський порт.

"Під час повторної перевірки Департамент транспорту встановив, що на танкері Kiwala усунуті раніше виявлені недоліки, і судно отримало дозвіл залишити Естонію", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час перевірки Департамент транспорту виявив на танкері Kiwala 40 недоліків, через що судну було заборонено продовжувати шлях до їх усунення. 

"Із 40 недоліків 29 були суттєвими, що стало підставою для затримання судна; більшість із них – 23 – були пов'язані з документацією, решта стосувалася впровадження системи забезпечення безпеки мореплавання, підготовки екіпажу до аварійних ситуацій, а також технічних недоліків", - пояснили в Департаменті транспорту.

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