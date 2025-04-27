Кремль завербував понад 1500 іноземних добровольців до ЗС РФ, — розвідка

Найбільше добровольців з Південної та Східної Азії.

З квітня 2023 року до кінця травня 2024 року Росія завербувала понад 1,5 тисячі іноземних громадян для участі у війні проти України.

Про це повідомляє Міноборони Британії.

За інформацією британської розвідки, Кремль завербував найбілше добровольців прибула з країн Південної та Східної Азії — 771 людину, далі — колишні радянські республіки — 523 особи та Африка — 72 особи.

Зазвичай вербування іноземних громадян до російської армії має несистемний характер. Більшість добровольців цікавлять фінансові стимули та потенційна можливість отримання російського громадянства.

"Іноземні громадяни майже напевно становлять дуже малу частку від загальної кількості новобранців у збройних силах Росії, оскільки значно більший акцент робиться на рекрутингу всередині Росії", — йдеться у звіті.

Імовірно, Росія у середньостроковій перспективі продовжить вербувати іноземців, оскільки зберігає свою стратегію набору війська, спрямовану на заміщення великих втрат на полі бою, не вдаючись до другої хвилі мобілізації.