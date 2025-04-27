ЗМІ: очільник Пентагону Гегсет побоюється звільнення на тлі скандалів з витоками даних в Signal

Гегсет став "важким і колючим" у взаємодії, а також сварить персонал і кричить на нього.

Поведінка очільника Пентагону Піта Гегсета стала "нестабільною" через його побоювання втратити посаду після скандалів з витоками даних в Signal.

Про це пише NBC News.

Як пише видання з посиланням на поінформованих чиновників, під час нещодавньої телефонної розмови Дональд Трамп сказав Гегсету, що не схвалює те, що міністр надсилав інформацію про авіаудари в Ємені групі Signal, до якої входили дружина Гегсета, його брат і його особистий адвокат. Трамп назвав такий крок "дитячим". Однак розмова завершилася тим, що Трамп сказав Гегсету продовжувати боротьбу.

Гегсет все більше зосереджується на публічних і телевізійних виступах, зокрема на Fox News, де він раніше працював і де він може спілкуватися безпосередньо з Трампом. Глава Пентагону хоче, щоб президент США бачив у ньому "бійця" на тлі скандалів.

Однак, попри зусилля Гегсета, за словами посадовців, його поведінка стала "нестабільною", і він здається все більш невпевненим у своїй роботі. Працівники Пентагону кажуть, що Гегсет став "важким і колючим" у взаємодії, а також сварить персонал і кричить на нього.

Посадовці описали напружену обстановку з бійками, навіть криками, серед старшого персоналу Гегсета.