ЗМІ: очільник Пентагону Гегсет побоюється звільнення на тлі скандалів з витоками даних в Signal

Поведінка очільника Пентагону Піта Гегсета стала "нестабільною" через його побоювання втратити посаду після скандалів з витоками даних в Signal.
Про це пише NBC News.
Як пише видання з посиланням на поінформованих чиновників, під час нещодавньої телефонної розмови Дональд Трамп сказав Гегсету, що не схвалює те, що міністр надсилав інформацію про авіаудари в Ємені групі Signal, до якої входили дружина Гегсета, його брат і його особистий адвокат. Трамп назвав такий крок "дитячим". Однак розмова завершилася тим, що Трамп сказав Гегсету продовжувати боротьбу.
Гегсет все більше зосереджується на публічних і телевізійних виступах, зокрема на Fox News, де він раніше працював і де він може спілкуватися безпосередньо з Трампом. Глава Пентагону хоче, щоб президент США бачив у ньому "бійця" на тлі скандалів.
Однак, попри зусилля Гегсета, за словами посадовців, його поведінка стала "нестабільною", і він здається все більш невпевненим у своїй роботі. Працівники Пентагону кажуть, що Гегсет став "важким і колючим" у взаємодії, а також сварить персонал і кричить на нього.
Посадовці описали напружену обстановку з бійками, навіть криками, серед старшого персоналу Гегсета.
- Гегсет 15 березня поділився дуже конфіденційними планами атаки в групі чату Signal, до якої входили його дружина, брат та особистий адвокат за кілька годин до авіаударів по бойовиках-хуситах у Ємені.
- Гегсет поділився схожою інформацією в груповому чаті з високопосадовцями національної безпеки також за кілька годин до операції США. Деталі цього текстового ланцюжка стали надбанням громадськості, оскільки Джеффрі Голдберг, головний редактор The Atlantic, повідомив, що його помилково додали до чату.
- Адміністрація Трампа намагалася применшити серйозність витоку військових планів, а чиновники, включно з Гегсетом, наполягали на тому, що жодної секретної інформації не було передано. Ця лінія захисту піддається ретельнішій увазі після того, як цього тижня стало відомо, що Гегсет безпосередньо отримав деталі про удари, надіслані з Центрального командування США, використовуючи захищену урядову мережу.