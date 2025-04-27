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У Канаді автомобіль влетів у натовп на фестивалі, є жертви

Винуватець інциденту перебуває під вартою.

У Канаді автомобіль влетів у натовп на фестивалі, є жертви
Фото: iheartradio.ca

У канадському місті Ванкувер автівка влетіла в натовп на філіппінському вуличному фестивалі. Унаслідок інциденту кілька людей загинули.

Про це повідомляє CBC News.

Інцидент стався у суботу, 26 квітня недалеко від Східної 41-ї авеню та Фрейзер-стріт, де проходив фестиваль Lapu Lapu Day Block Party.

Унаслідок наїзду авто загинули кілька людей. Також є травмовані.

Поліція затримала водія, він перебуває під вартою. У поліції пообіцяли надати більше інформації.

Мер Ванкувера Кен Сім заявив, що він "шокований і глибоко засмучений" тим, що він назвав "жахливим інцидентом" на фестивалі.

"Наші думки з усіма постраждалими та філіппінською громадою Ванкувера в цей неймовірно важкий час", – додав він.

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