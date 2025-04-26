У пам'ять про загиблих через атаку РФ на Київ дипустанови України по світу приспустили прапори

Учора, 25 квітня, закордонні дипломатичні установи України по всьому світу приспустили державні прапори.
Як пише МЗС, так вшанували пам’ять загиблих унаслідок ракетного удару РФ по Києву 24 квітня.
Унаслідок цієї атаки загинуло 12 людей.
"Росія має понести повну відповідальність за кожен воєнний злочин. Справедливий мир – головне завдання української дипломатії", – зазначили у міністерстві.
- 24 квітня унаслідок російського удару по житловому будинку в Святошинському районі Києва убиті 12 людей, 87 поранені.
- У північнокорейській балістичній ракеті, якою росіяни завдали удару, виявили щонайменше 116 іноземних компонентів, більшість із них була вироблена американськими компаніями.