Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
Що означає знищення 51-го арсеналу ГРАУ МО РФ
У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
У Києві завершили пошукові роботи на місці учорашнього удару. Росія вбила 12 людей, 87 поранила
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
Реформа армії. Що відомо про Третій армійський корпус Білецького
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Кілліан Мерфі: «Не думаю, що кіно може змінити світ. Але воно може змінити людей, які здатні змінити світ»
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
Трамп запевнив, що Росія виразила готовність припинити захоплення всієї України
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
«Ходять по дворах і переписують раніше похованих»: нова «діяльність» окупантів
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
ГоловнаСвіт

У пам'ять про загиблих через атаку РФ на Київ дипустанови України по світу приспустили прапори

Унаслідок цієї атаки загинуло 12 людей.

У пам'ять про загиблих через атаку РФ на Київ дипустанови України по світу приспустили прапори
Приспущений український прапор на дипломатичній установі
Фото: МЗС

Учора, 25 квітня, закордонні дипломатичні установи України по всьому світу приспустили державні прапори.

Як пише МЗС, так вшанували пам’ять загиблих унаслідок ракетного удару РФ по Києву 24 квітня.

Унаслідок цієї атаки загинуло 12 людей.

"Росія має понести повну відповідальність за кожен воєнний злочин. Справедливий мир – головне завдання української дипломатії", – зазначили у міністерстві. 

  • 24 квітня унаслідок російського удару по житловому будинку в Святошинському районі Києва убиті 12 людей, 87 поранені. 
  • У північнокорейській балістичній ракеті, якою росіяни завдали удару, виявили щонайменше 116 іноземних компонентів, більшість із них була вироблена американськими компаніями.
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies