У пам'ять про загиблих через атаку РФ на Київ дипустанови України по світу приспустили прапори

Унаслідок цієї атаки загинуло 12 людей.

Приспущений український прапор на дипломатичній установі

Учора, 25 квітня, закордонні дипломатичні установи України по всьому світу приспустили державні прапори.

Як пише МЗС, так вшанували пам’ять загиблих унаслідок ракетного удару РФ по Києву 24 квітня.

Унаслідок цієї атаки загинуло 12 людей.

"Росія має понести повну відповідальність за кожен воєнний злочин. Справедливий мир – головне завдання української дипломатії", – зазначили у міністерстві.