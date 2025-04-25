Зеленський: у півночнокорейській ракеті, яка вдарила по Києву, виявили щонайменше 116 іноземних компонентів

У північнокорейській балістичній ракеті, якою росіяни завдали удару по Києву 24 квітня, виявили щонайменше 116 іноземних компонентів, більшість із них була вироблена американськими компаніями.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Триває зʼясування всіх деталей щодо ракети. Але вже зрозуміло, що це балістика з Північної Кореї. Недостатність тиску на Росію дає їм змогу завозити такі ракети й іншу зброю та застосовувати тут, у Європі. Недостатність тиску вже на Північну Корею та її спільників дає змогу виробляти, зокрема, такі балістичні ракети. В ракеті, що вбила киян, було щонайменше 116 компонентів, які завозяться з інших країн, і більшість із них, на жаль, вироблена американськими компаніями", — ідеться у повідомленні.

Як повідомив Президент, у результаті обстрілу 24 квітня росіяни вбили 12 мешканців Києва, майже 90 були поранені в місті. За його словами, зараз у лікарнях залишаються більше ніж 30 людей, зокрема з дуже важкими пораненнями, ампутаціям.

Володимир Зеленський додав, що у сучасному світі будь-яка війна може дуже швидко втягнути багато різних субʼєктів, і будь-яка країна, що стає жертвою агресії, завжди захищається не від когось одного, а від групи спільників. Глава держави наголошує, що важливо, щоб і захист був заснований на колективних зусиллях.

"Україна вдячна всім у світі, хто допомагає захищати життя наших людей, постачає нам системи ППО й ракети до них. Ми дякуємо всім, хто зберігає тиск на Росію за цю війну, на її спільників. Ми наполягаємо на тому, що Росія повинна негайно і безумовно погодитись на повне припинення вогню", — підкреслив він.

Президент нагадує, що Україна 45 днів тому погодилась на пропозицію Президента США Дональда Трампа щодо тиші в небі, на морі та на фронті. Зі свого боку Україна пропонували зробити повною і продовжити тишу, яка могла бути встановлена на Великдень.

"Ми дали й пряму пропозицію Росії припинити удари щонайменше по цивільних обʼєктах. Все це Росія відкидає. Саме тому без тиску це не вирішити. Потрібен тиск на Росію. Припинення вбивств – це перший пріоритет", — наголошує глава держави.