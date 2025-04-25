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Сили оборони: армія РФ намагається покращити логістику на Торецькому напрямку

Ворог намагається лінію фронту по трасі Мирноград - Костянтивнівка.

Сили оборони: армія РФ намагається покращити логістику на Торецькому напрямку
евакуація з Торецька
Фото: МВС України

Російська армія намагається покращити своє логістичне становище та взаємодію між підрозділами на Торецькому напрямку по трасі Мирноград - Костянтинівка.

Про це заявив речник ОТУ "Луганськ" Дмитро Запорожець, пише "Укрінформ".

"На сьогодні такі спроби не вдаються, тим більше там міцні підрозділи стоять на Торецькому напрямку, не дають противнику здійснити його задум, але основна мета - це вирівнювати, скоріш, по трасі Мирноград - Костянтивнівка, щоб це була суцільна лінія фронту, і таким чином буде у ворога покращене і логістика, і взаємодія між підрозділами. Тобто така ціла військова складова цього процесу буде в них налагоджена", — розповів Запорожець.

Ворог продовжує завдавати авіаційних ударів у напрямку населеного пункту Суха Балка для знищення позицій Сил оборони, а також порушити логістику української армії.

"Там (Торецький напрямок - ред.) найбільша активність саме по центральній частині міста зберігається, і із застосуванням мототехніки відбуваються штурмові дії у напрямку населених пунктів Дачне та Диліївка", — додав Запорожець.

  • За минулу добу на Торецькому напрямку ворог здійснив 17 атак у районах Торецька, Леонідівки, Щербинівки, Дачного та в бік Диліївки й Новоспаського.
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