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Кличко пояснив свої слова про відмову від частини території заради миру

Мер Києва стверджує, що говорив про це як про один зі сценаріїв, до якого змушують Україну. 

Кличко пояснив свої слова про відмову від частини території заради миру
Віталій Кличко на засіданні міської ради
Фото: Київська міська рада

Мер Києва Віталій Кличко опублікував пояснення своїх слів у розмові з BBC про те, що Україні може довестися відмовитисявід частини територій задля досягнення миру. Міський голова стверджує, що говорив про те, що "Україну можуть примушувати до територіальних поступок в обмін на припинення війни".

Про цей сценарій зараз говорять багато світових політиків і медіа, додав Кличко. Він сказав, що в інтерв'ю наголошував на неприйнятті українським народом окупації Росією. 

"У своєму інтервʼю журналістам BBC я говорив про те, що Україну можуть примушувати до територіальних поступок в обмін на припинення війни. На превеликий жаль, як ми бачимо, такий сценарій є цілком можливим. І про нього сьогодні говорять багато світових політиків та медіа. Тому озвучивши це, я не відкрив Америку", – пояснив мер. 

Він додав, що сценарій територіальних поступок суперечить національним інтересам України і проти його реалізації треба боротися до останнього. 

  • Розмова з київським мером відбулася у день смертоносного російського удару по Києву. Журналісти назвали Кличка одним з найвищих посадовців, які відкрито підняли тему можливої відмови від частини території.
  • Такі неофіційні пропозиції лунали від американської сторони, стверджували численні західні медіа. Йдеться про те, що Крим і окуповані частини чотирьох областей мають залишитися під окупаційною владою. 
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