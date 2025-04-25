Джонсон розкритикував "мирний план" Трампа: Путін отримає низку "винагород", а Україна - лише право ділитися ресурсами зі США

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував вимоги президента США Дональда Трампа щодо припинення розв’язаної Росією війни проти України.

"Путін без розбору вбиває ще більше українських мирних жителів, вбиваючи та ранячи 100 осіб у Києві, включаючи дітей. І яка його винагорода згідно з останніми мирними пропозиціями?", - написав він у соцмережі Х.

Джонсон перерахував, що, згідно з вимогами Трампа, має отримати Путін:

Право зберігати суверенну українську територію, яку він захопив насильством та порушенням міжнародного права.

Право контролювати долю України, забороняючи членство в НАТО.

Зняття санкцій проти Росії.

Економічне партнерство з Америкою.

Можливість відновити свої збройні сили для наступної атаки через кілька коротких років.

"Що стосується України, то що вона отримає після трьох років героїчного опору жорстокому та неспровокованому вторгненню? Яка їхня винагорода за жахливі жертви, які вони принесли – заради, як їм безкінечно кажуть, свободи та демократії в усьому світі?", - наголосив Джонсон.

Він зазначив, що окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі США, Україна не отримає нічого. Також, ніщо в цій угоді, на його переконання, не може зупинити третє російське вторгнення.

"Якщо ми хочемо запобігти подальшим злочинам Путіна, то нам потрібна довгострокова, надійна та, перш за все, належним чином фінансована гарантія безпеки для України – гарантія, надана Великою Британією, США та всіма західними союзниками", - додав Джонсон.