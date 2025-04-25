Джонсон розкритикував "мирний план" Трампа: Путін отримає низку "винагород", а Україна - лише право ділитися ресурсами зі США

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розкритикував вимоги президента США Дональда Трампа щодо припинення розв’язаної Росією війни проти України.
"Путін без розбору вбиває ще більше українських мирних жителів, вбиваючи та ранячи 100 осіб у Києві, включаючи дітей. І яка його винагорода згідно з останніми мирними пропозиціями?", - написав він у соцмережі Х.
Джонсон перерахував, що, згідно з вимогами Трампа, має отримати Путін:
- Право зберігати суверенну українську територію, яку він захопив насильством та порушенням міжнародного права.
- Право контролювати долю України, забороняючи членство в НАТО.
- Зняття санкцій проти Росії.
- Економічне партнерство з Америкою.
- Можливість відновити свої збройні сили для наступної атаки через кілька коротких років.
"Що стосується України, то що вона отримає після трьох років героїчного опору жорстокому та неспровокованому вторгненню? Яка їхня винагорода за жахливі жертви, які вони принесли – заради, як їм безкінечно кажуть, свободи та демократії в усьому світі?", - наголосив Джонсон.
Він зазначив, що окрім права ділитися своїми природними ресурсами зі США, Україна не отримає нічого. Також, ніщо в цій угоді, на його переконання, не може зупинити третє російське вторгнення.
"Якщо ми хочемо запобігти подальшим злочинам Путіна, то нам потрібна довгострокова, надійна та, перш за все, належним чином фінансована гарантія безпеки для України – гарантія, надана Великою Британією, США та всіма західними союзниками", - додав Джонсон.
- Раніше видання Axios повідомило, що Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру. Зокрема, США де-юре визнають анексію Криму і де-факто - окупацію майже всієї території Луганської області та нині захоплених частин Донеччини, Запоріжжя й Херсонщини. Росія також отримує скасування запроваджених з 2014 року санкцій та обіцянку, що Україна ніколи не стане членом НАТО. Україна при цьому матиме "серйозні гарантії безпеки" від європейських та, потенційно, неєвропейських країн (без участі США). Росія поверне окуповані території Харківщини, буде гарантовано вільне судноплавство Дніпром у місці, де лінія розмежування пролягає річкою. Також передбачається надання нашій державі "компенсацій та допомоги у відбудові". Запорізька атомна електростанція перебуватиме під управлінням США на території, яка формально буде визнана українською, проте постачатиме енергію як в Україну, так і в Росію.
- Свою відповідь щодо цього плану Україна повинна була дати 23 квітня в Лондоні. Однак зустріч була зірвана. За даними CNN, це сталося через те, що Україна не погодилася визнавати Крим російським.
- Пізніше видання Telegraph повідомило, що Київ направив Трампу 5 вимог щодо мирної угоди з РФ, зокрема - не визнавати Крим російським.