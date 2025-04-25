​Естонія має намір довести оборонні видатки вище плану - до 5,4% ВВП

Уряд Естонії схвалив додаткову програму оборонних інвестицій KILP і має намір до 2029 року направляти на оборону в середньому по 5,4% валового внутрішнього продукту.
Про це повідомило бюро комунікації уряду, передає "Інтерфакс-Україна".
"Рішення уряду означає, що ми рухатимемося вперед швидше, ніж раніше, з нарощуванням оборонних можливостей Естонії - з точки зору сухопутної, повітряної та морської війни", - заявив прем'єр-міністр Крістен Міхал.
За його словами, протягом наступних чотирьох років видатки на оборону буде збільшено на 2,8 млрд євро.
"Це найбільше зростання видатків на оборону в новітній історії, що дасть нам змогу швидше розвивати протиповітряну оборону Естонії, збільшувати вогневу міць сухопутних військ, створювати глибокі бойові спроможності та приділяти особливу увагу розвитку безпілотної війни та радіоелектронної боротьби", - зазначив прем'єр.
Під час розвитку обороноздатності уряд Естонії керується військовими порадами головнокомандувача Сил оборони, які включають у себе, крім цілей, поставлених НАТО, також досвід розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.
У березні уряд Естонії погодився витратити наступного року на оборону щонайменше 5% ВВП. Водночас прем'єр-міністр Міхал заявив, що найближчими роками цієї цифри буде недостатньо.
- На початку року видання The Telegraph писало, що більшість із 31 члена НАТО цього року витратять на оборону щонайменше 2% свого ВВП, тоді як у 2014 році таких держав-членів було лише три.
- 23 січня президент США Дональд Трамп знову попросив усі країни-члени НАТО збільшити оборонні витрати до 5% від свого ВВП. До інавгурації Трамп також заявляв, що країни Альянсу повинні витрачати на оборону 5% ВВП, підвищивши свої вимоги до європейських союзників більш ніж удвічі порівняно з нинішньою цільовою метою. Належне фінансування оборони - ключова умова Трампа для того, щоб США залишалися частиною НАТО. Штати витрачають на оборону близько 3,4% ВВП.
- Польща вже ухвалила рекордні за усю історію країни видатки на сферу оборони: 4,7% ВВП, що відчутно більше передбачених договорами НАТО 2%.
- Також повідомлялося, що країни Європи планують створити оборонний фонд на 500 млрд євро. До ініціативи хочуть залучити як країни-учасниці ЄС, так і країни поза союзом. Зараз європейські члени НАТО обговорюють збільшення витрат на оборону до 3% ВВП.
- В Україні у 2025 році на оборону буде спрямовано 26,3% ВВП країни або 2,23 трлн грн.