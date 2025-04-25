​Естонія має намір довести оборонні видатки вище плану - до 5,4% ВВП

Протягом наступних чотирьох років видатки на оборону буде збільшено на 2,8 млрд євро.

Уряд Естонії схвалив додаткову програму оборонних інвестицій KILP і має намір до 2029 року направляти на оборону в середньому по 5,4% валового внутрішнього продукту.

Про це повідомило бюро комунікації уряду, передає "Інтерфакс-Україна".

"Рішення уряду означає, що ми рухатимемося вперед швидше, ніж раніше, з нарощуванням оборонних можливостей Естонії - з точки зору сухопутної, повітряної та морської війни", - заявив прем'єр-міністр Крістен Міхал.

За його словами, протягом наступних чотирьох років видатки на оборону буде збільшено на 2,8 млрд євро.

"Це найбільше зростання видатків на оборону в новітній історії, що дасть нам змогу швидше розвивати протиповітряну оборону Естонії, збільшувати вогневу міць сухопутних військ, створювати глибокі бойові спроможності та приділяти особливу увагу розвитку безпілотної війни та радіоелектронної боротьби", - зазначив прем'єр.

Під час розвитку обороноздатності уряд Естонії керується військовими порадами головнокомандувача Сил оборони, які включають у себе, крім цілей, поставлених НАТО, також досвід розв'язаної РФ повномасштабної війни проти України.

У березні уряд Естонії погодився витратити наступного року на оборону щонайменше 5% ВВП. Водночас прем'єр-міністр Міхал заявив, що найближчими роками цієї цифри буде недостатньо.