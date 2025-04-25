Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
У рівненському пологовому з пацієнтки вимагали гроші за оплачене НСЗУ дослідження
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«Хотіли оформити російську опіку над моєю донькою». Історія родини з Херсонщини
«Хотіли оформити російську опіку над моєю донькою». Історія родини з Херсонщини
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Смерть ув’язненого у Київському СІЗО: повідомлено про підозру восьми працівникам установи та п’ятьом в’язням
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Замість лікування — судимість: чому система досі націлена карати і як це позначається на військових
Замість лікування — судимість: чому система досі націлена карати і як це позначається на військових
ГоловнаСвіт

Британія скасовує санкції проти Сирії, зокрема урядових відомств та ЗМІ

Раніше Лондон запровадив санкції проти тих, хто підтримував репресивне правління Асада, допомагав жорстоко придушувати цивільних жителів та поширювати дезінформацію.

Британія скасовує санкції проти Сирії, зокрема урядових відомств та ЗМІ
Фото: EPA/UPG

Уряд Великої Британії заявив, що скасовує санкції проти десятка сирійських організацій, зокрема урядових відомств та засобів масової інформації, щоб допомогти країні відновитися після того, як президент Башар Асад був повалений у грудні, повідомляють Euronews.

Британія запровадила санкції проти тих, хто підтримував репресивне правління Асада, допомагав жорстоко придушувати цивільних жителів та поширювати дезінформацію.

“Сирійський народ заслуговує на можливість відновити свою країну та економіку, і стабільна Сирія відповідає національним інтересам Великої Британії”, – заявив міністр Близького Сходу Хеміш Фалконер.

Нові лідери Сирії намагаються розпочати відновлення зруйнованої економіки та інфраструктури країни після майже 14 років громадянської війни. Нова влада в Дамаску наполягала на скасуванні жорстких санкцій, запроваджених західними країнами проти уряду Асада, але з обмеженим успіхом.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

Міністерство закордонних справ Великої Британії повідомило, що фінансові санкції та заморожування активів були зняті з кількох урядових установ, включно з міністерством внутрішніх справ та оборони.

Санкції також були зняті з Генеральної організації радіо та телебачення, державного агентства, яке нібито поширювало пропаганду на підтримку Асада та підбурювало до насильства проти цивільного населення.

МЗС заявило також про скасування санкцій проти газети “Аль-Ватан”, телеканалів “Чам Прес” та “Сама” за поширення дезінформації.

Санкції, запроваджені проти аль-Асада та його соратників, залишаються чинними, а законодавство було змінено, щоб дозволити колишньому лідеру та іншим особам нести відповідальність за звірства, скоєні проти сирійців.

У березні Велика Британія скасувала санкції проти двох десятків сирійських підприємств, переважно банків та нафтових компаній.

Адміністрація Трампа ще офіційно не визнала новий сирійський уряд на чолі з президентом Ахмадом аль-Шараа, колишнім повстанцем-ісламістом, який очолив наступ, що повалив аль-Асада.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies