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Президентка Єврокомісії закликала ЄС діяти рішуче для своєї енергетичної безпеки та протидії Росії

Зростає ризик російських диверсій і кібератак на енергетичну інфраструктуру, вважають у Єврокомісії.

Президентка Єврокомісії закликала ЄС діяти рішуче для своєї енергетичної безпеки та протидії Росії
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Лондоні 24 квітня 2025 року
Фото: скриншот відео

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має вжити рішучих заходів для забезпечення енергетичних потреб ключових галузей промисловості та активізувати зусилля щодо протидії використанню Росією енергетичних ринків як зброї, передає Politico.

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На конференції з енергетичної безпеки у Лондоні фон дер Ляєн зазначила, що Європа перебуває на «вирішальному етапі», оскільки «загроза енергетичній безпеці зростає».

Президентка ЄК похвалила майбутню «дорожню карту», яка, за її словами, буде представлена 6 травня, і міститиме «конкретні заходи для поетапного відмови від імпорту російських викопних енергоносіїв, щоб ЄС більше не залежав від ворожої держави у забезпеченні своїх енергетичних потреб».

Раніше стало відомо, що ЄС розглядає можливість заборони нових російських контрактів на викопне паливо в межах цієї «дорожньої карти». План відклали через геополітичну невизначеність після зближення президента США Дональда Трампа з Кремлем. Однак фон дер Ляєн вже підтримала пропозицію щодо збільшення закупівлі американського газу, щоб допомогти поетапно відмовитися від російських постачань.

«Ці енергетичні партнерства, зокрема, імпорт зрідженого природного газу зі США, мають стратегічне значення для ЄС», — додала вона, підкресливши, що відновлювані джерела енергії допомогли зменшити вплив Москви.

Водночас зростає ризик російських диверсій і кібератак на енергетичну інфраструктуру, що вимагає більш тісної співпраці з країнами, такими як Великобританія.

«Ми розробляємо можливості для захисту критично важливих підводних кабелів. Ми відкриті до співпраці з нашими стратегічними партнерами та готові поділитися досвідом у цій сфері», — сказала фон дер Ляєн. 

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