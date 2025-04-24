Ще чотири компанії з РФ подали заявки на страхування танкерів у портах Індії

Розширення переліку страховиків може полегшити постачання російської нафти до Індії.

Нафтовий танкер, що входить до “тіньового флоту” Росії

Чотири нові російські страхові компанії звернулися до влади Індії з проханням дозволити їм надавати послуги страхування танкерів із сирою нафтою, передає Bloomberg.

Йдеться про компанії Sberbank Insurance, Balance Insurance, Ugoria Insurance та ASTK. Міністерство судноплавства Індії розглядає їхні заявки на включення до переліку страховиків, які покривають ризики нафтоперевезень, зокрема, розливи та зіткнення.

Sberbank Insurance перебуває під санкціями США. Інші компанії не включені до західних санкційних списків.

На думку аналітиків, розширення переліку страховиків може полегшити постачання російської нафти до Індії. Країна залишається ключовим покупцем барелів із знижкою після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За даними Kpler, у квітні імпорт російської нафти в Індію може сягнути 2,15 млн барелів на добу — найбільший показник з травня 2023 року.

Раніше Індія продовжила дозволи для Alfastrakhovanie, Sogaz Insurance Co та Ingosstrakh. Всі три компанії перебувають під санкціями США, а VSK — під санкціями Великої Британії. Єдина компанія без обмежень із боку Заходу — Soglasie Insurance — також отримала дозвіл регулятора.