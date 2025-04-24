Шмигаль у Штатах розповів про російські злочини в Україні: вбито 13 000 цивільних

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у США розповів про злочини росіян в Україні. Він виступив на конференції "Ukraine: Reinvent. Innovate. Leapfrog" в Українському домі у Вашингтоні, де зібрались дипломати, представники бізнесу, міжнародних фінансових інституцій.
Про це пише "Урядовий портал".
Шмигаль зазначив, що від початку повномасштабної війни Російська Федерація вбила 13 тисяч цивільних людей, з них 618 дітей, агресор здійснив 1700 атак на школи, понад 780 атак – на лікарні, понад 30 масованих і сотні менших атак на українську енергетику.
"Щодня росія завдає Україні кривавих ран. Цілить у наші мирні міста та села. Кривий Ріг, Суми, Дніпро, Одеса. Вночі ворог запустив дрони й ракети по Києву", – зазначив глава українського уряду і додав, що понад сотня бойових зіткнень кожну добу відбувається на лінії фронту.
За словами Шмигаля, наші воїни стримують сили противника та завдають їм величезних втрат. Із 2022 року потужності українського ОПК зросли в 35 разів, і зараз держава вже виробляє 40% усього озброєння українського військ
Денис Шмигаль подякував за підтримку партнерам та друзям України, зокрема американському народу та українській діаспорі.
Він наголосив, що зараз Україна потребує американського лідерства, в тому числі проактивної позиції українців у США.Також Шмигаль нагадав, що Росія повинна не лише компенсувати збитки за спричинені руйнування, а й відповісти перед правосуддям.
"Ми прагнемо, щоб росіяни, які чинять злочини, відповіли персонально перед судом. Включно з вищим військовим та політичним керівництвом рф", – сказав прем'єр.
- Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль вже провів зустріч із міністром фінансів США Скотом Бессентом у Вашингтоні і розповів подробиці цих переговорів.
- Перед цим він повідомив про початок роботи урядової делегації у Вашингтоні в межах весняних зборів Світового банку та Міжнародного валютного фонду.