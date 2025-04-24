Полтава зазнала ворожого удару: пошкоджено цивільні об'єкти, є поранені (оновлено)
Полтава зазнала ворожого удару: пошкоджено цивільні об'єкти, є поранені (оновлено)
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
ЗМІ: Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру
ЗМІ: Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Епіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Новини компанійЕпіцентр запустив віртуальний сервіс з «пухнастими» консультантами
Орбан демонстративно проголосував на референдумі щодо вступу України в ЄС
Орбан демонстративно проголосував на референдумі щодо вступу України в ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни завдали ракетного та дронового удару по Харкову (доповнено)

У місті лунали гучні вибухи.

Росіяни завдали ракетного та дронового удару по Харкову (доповнено)
ілюстративне фото
Фото: ДСНС

Міський голова Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про ракетний удар росіян, завданий близько 1 години ночі. Приблизно через пів години обстріл повторився, а ближче до 5 ранку місто знову потерпало від ворожих засобів ураження.

Про небезпеку для міста також попередив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Пізніше мер уточнив, що ворог націлив на Харків щонайменше сім ракет. Внаслідок влучання однієї з них у Новобаварському районі вибиті вікна у прилеглих багатоповерхівках. В Основ'янському районі пошкоджені приватні будинки. Є інформація про двох постраждалих.

Також Харків обстріляли ударні безпілотники росіян.

﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies