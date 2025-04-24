Росіяни завдали ракетного та дронового удару по Харкову (доповнено)

Міський голова Харкова Ігор Терехов на своїй сторінці у Telegram повідомив про ракетний удар росіян, завданий близько 1 години ночі. Приблизно через пів години обстріл повторився, а ближче до 5 ранку місто знову потерпало від ворожих засобів ураження.

Про небезпеку для міста також попередив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Пізніше мер уточнив, що ворог націлив на Харків щонайменше сім ракет. Внаслідок влучання однієї з них у Новобаварському районі вибиті вікна у прилеглих багатоповерхівках. В Основ'янському районі пошкоджені приватні будинки. Є інформація про двох постраждалих.

Також Харків обстріляли ударні безпілотники росіян.