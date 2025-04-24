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Зеленський доручив Умєрову негайно звʼязатися з партнерами щодо зміцнення ППО

Президент скасує частину візиту до ПАР та повертається в Україну. 

Зеленський доручив Умєрову негайно звʼязатися з партнерами щодо зміцнення ППО
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський після нічної дроново-ракетної атаки РФ доручив міністру оборони Рустему Умєрову негайно звʼязатися з партнерами щодо зміцнення ППО.

"Була доповідь військового командування. Доручив міністру оборони України негайно звʼязатися з партнерами щодо наших запитів про зміцнення ППО", – написав Зеленський у телеграмі. 

Він також зазначив, що сьогодні поінформує президента ПАР Сирілом Рамафосою, який головує в «Групі двадцяти», про ситуацію та потребу України в активізації глобальних дипломатичних зусиль. 

"Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей", – зазначив глава держави і додав, що частину програми цього візиту скасовує та після зустрічі із президентом ПАР негайно повертається в Україну. 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.

"Сорок чотири дні, як Україна погодилась на повне припинення вогню та ударів. Це була пропозиція Сполучених Штатів. Сорок чотири дні, як Росія продовжує вбивати людей та уникати жорсткого тиску й відповідальності за це. Дуже важливо, щоб всі у світі бачили та розуміли, що відбувається насправді. Приблизно 70 ракет, зокрема балістичні. Ще майже 150 ударних безпілотників", – нагадав президент. 

  • Тривають рятувальні операції, розбирають завали будинків. Станом на цей час понад 80 людей поранено по всій Україні. У Києві 8 людей загинуло. Постраждали Святошинський, Голосіївській, Солом'янський, Подільський, Печерський і Оболонський райони.
  • Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув до Південної Африки. Це його перший візит до країни, яка зараз головує у “Групі двадцяти”.
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