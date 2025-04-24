«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
«70 % лікарів страждають на професійне вигорання», — голова НСЗУ про найбільші болі сімейної медицини
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
Росія атакувала Київ ракетами і дронами, є загиблі і десятки поранених (доповнено)
ЗМІ: Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру
ЗМІ: Трамп передав Україні "остаточну пропозицію" щодо миру
Полтава зазнала ворожого удару: пошкоджено цивільні об'єкти, є поранені (оновлено)
Полтава зазнала ворожого удару: пошкоджено цивільні об'єкти, є поранені (оновлено)
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
Росія готується до наступу. Нас чекає гаряче літо
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
СБУ заявила, що на будівництві Подільського мосту в Києві зі столичного бюджету розікрали щонайменше 153 млн грн
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Речниця Держдепу США: жодних домовленостей з Росією не буде до припинення вогню
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Паска — це вам не панетоне. Секрети української великодньої випічки
Орбан демонстративно проголосував на референдумі щодо вступу України в ЄС
Орбан демонстративно проголосував на референдумі щодо вступу України в ЄС
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти поранили 10 мешканців Херсонщини

Російських атак зазнали 39 населених пунктів області. 

Окупанти поранили 10 мешканців Херсонщини
обстріл Херсона, фото ілюстративне
Фото: Олександр Прокудін

Упродовж доби російські війська атакували 39 населених пунктів Херсонської області. Поранені 10 людей. 

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Степанівка, Червоний Маяк, Новоберислав, Костирка, Томина Балка, Новодмитрівка, Гаврилівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Миколаївка, Тягинка, Бургунка, Осокорівка, Нововоронцовка, Кізомис, Комишани, Золота Балка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Надеждівка, Зеленівка, Інженерне, Черешеньки, Зміївка, Токарівка, Білозерка, Дудчани, Іванівка, Козацьке, Львове, Микільське, Милове, Понятівка, Розлив та місто Херсон.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 8 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили трубопровід, господарчі споруди, гараж та приватний автомобіль.

  • Російська армія атакувала дронами одну з лікарень у Херсоні, через удар постраждали люди. 
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies