Окупанти поранили 10 мешканців Херсонщини

Також окупанти понівечили трубопровід, господарчі споруди, гараж та приватний автомобіль.

Російські військові били по критичній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 6 багатоповерхівок та 8 приватних будинків.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Берислав, Степанівка, Червоний Маяк, Новоберислав, Костирка, Томина Балка, Новодмитрівка, Гаврилівка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Миколаївка, Тягинка, Бургунка, Осокорівка, Нововоронцовка, Кізомис, Комишани, Золота Балка, Антонівка, Придніпровське, Садове, Молодіжне, Надеждівка, Зеленівка, Інженерне, Черешеньки, Зміївка, Токарівка, Білозерка, Дудчани, Іванівка, Козацьке, Львове, Микільське, Милове, Понятівка, Розлив та місто Херсон.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

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