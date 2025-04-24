Зеленський cкасував частину візиту до Південної Африки через атаку росіян на Київ (оновлено)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.

Президент України Володимир Зеленський прибув до Південної Африки. Це його перший візит до країни, яка зараз головує у “Групі двадцяти”.

“Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із Президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки”, ‒ йдеться у телеграм-каналі українського лідера.

Зеленський зазначив, що важливо наблизити достойний мир.

“Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль”, ‒ додав він.

Пізніше Зеленський повідомив, що після атаки на Київ він скоротив частину візиту до африканської країни та після зустрічі з Рамафосою негайно повертається додому.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.

Зеленський мав поінформувати президента Рамафосу про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль.

“Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей”, ‒ сказав він.