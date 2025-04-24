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Зеленський cкасував частину візиту до Південної Африки через атаку росіян на Київ (оновлено)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.

Зеленський cкасував частину візиту до Південної Африки через атаку росіян на Київ (оновлено)

Президент України Володимир Зеленський прибув до Південної Африки. Це його перший візит до країни, яка зараз головує у “Групі двадцяти”.

“Готуємося до важливих зустрічей у ПАР із Президентом Сирілом Рамафосою та представниками політичних, громадських і студентських спільнот країн Африки”, ‒ йдеться у телеграм-каналі українського лідера

Зеленський зазначив, що важливо наблизити достойний мир. 

“Працюємо, щоб країни G20 були залучені до дипломатичних зусиль”, ‒ додав він.

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Пізніше Зеленський повідомив, що після атаки на Київ він скоротив частину візиту до африканської країни та після зустрічі з Рамафосою негайно повертається додому.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга проведе всі необхідні зустрічі в ПАР, щоб повністю поінформувати політичних і громадських лідерів країни про ситуацію.

Зеленський мав поінформувати президента Рамафосу про ситуацію та нашу потребу в активізації глобальних дипломатичних зусиль.

“Припинення ударів потрібне негайно й безумовно. Розраховуємо також на допомогу в гуманітарних питаннях – у поверненні наших полонених та викрадених Росією українських дітей”, ‒ сказав він.

  • Раніше ЗМІ повідомили, що Зеленський у ПАР обговорюватиме припинення війни Росії проти України.
  • Bloomberg писав раніше, що Південна Африка зайняла позаблокову позицію щодо конфлікту між Росією та Україною. Рамафоса раніше рекламував цю позицію як засіб допомогти покласти край війні. Ініціатива шести африканських країн, яку два роки тому очолювала Рамафоса, спрямована на припинення конфлікту, не дала результатів.
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