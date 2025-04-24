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Україні доведеться піти на певні компроміси у переговорах з Росією, ‒ Дуда

Президент Польщі заявив, що тільки Сполучені Штати ‒ і зокрема його американський колега Дональд Трамп ‒ можуть завершити війну Росії проти України.

Україні доведеться піти на певні компроміси у переговорах з Росією, ‒ Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда і Дональд Трамп

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що тільки Сполучені Штати ‒ і зокрема його американський колега Дональд Трамп ‒ можуть завершити війну Росії проти України, повідомляють Euronews.

Дуда попередив, що майбутня мирна угода потребуватиме болючих компромісів з обох сторін, зокрема поступок з боку України, і закликав до відновлення трансатлантичної співпраці для забезпечення довгострокової стабільності в регіоні.

“Сьогодні мій висновок абсолютно однозначний, за межами Сполучених Штатів немає нікого, хто міг би зупинити (президента Росії) Володимира Путіна. Ось чому я вірю, що президент Дональд Трамп своєю рішучістю зможе покласти край цій війні”, ‒ сказав Дуда.

“Тільки цей американський тиск може по-справжньому покласти край цій війні та допомогти створити мир, який не буде комфортним для жодної зі сторін. Але, можливо, саме це зробить його тривалим”, – зазначив він.

Визнаючи втрати у війні для обох країн, він припустив, що Україні, ймовірно, доведеться піти на компроміси.

“Це має бути компроміс. Я маю на увазі, що де-факто цей мир, на мою особисту думку, повинен зводитися до того, що жодна сторона не зможе сказати, що вона виграла цю війну, тому що кожна сторона в якомусь сенсі повинна буде поступитися”, ‒ сказав Дуда.

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“Україні також доведеться в якомусь сенсі поступитися, тому що це напевно буде так. Наскільки? Мені важко відповісти на цьому етапі”, ‒ пояснив він.

Дуда додав, що війна виснажує Росію, а Володимир Путін грає в ризиковану гру. "Ця війна жахливо експлуатує Україну. Ці країни хочуть закінчити війну. Кожна з них хоче виграти цю війну, це природно”, ‒ сказав президент.

  • Коментарі Дуди прозвучали на тлі відновлення дебатів щодо ролі Сполучених Штатів у потенційних мирних зусиллях. Повідомляється, що остання пропозиція США за Трампа передбачала визнання анексії Криму Росією.
  • Президент США також розкритикував свого українського колегу Володимира Зеленського, звинувативши його в затягуванні конфлікту після відмови від цієї пропозиції. 
  • Після цього Зеленський підтвердив свою позицію, що Україна не поступатиметься територією. “Нема про що говорити, це наша земля, земля українського народу”, ‒ сказав Зеленський.
  • На початку березня Дуда заявив, що Зеленський повинен повернутися за стіл переговорів із главою Штатів Дональдом Трампом.
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