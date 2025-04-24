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Індія знизила рівень дипломатичних відносин з Пакистаном через масове вбивство в Кашмірі

У Нью-Делі вважають сусіда причетним до терористичної атаки.

Індія знизила рівень дипломатичних відносин з Пакистаном через масове вбивство в Кашмірі
Напис "Ми засуджуємо боягузливу атаку у Пахальгамі"
Фото: EPA/UPG

У відповідь на стрілянину у Кашмірі, під час якої було вбито 26 відвідувачів туристичних пам'яток, уряд Індії вдався до жорстких заходів проти Пакистану, який вважають причетним до нападу.

Як пише Reuters, у Нью-Делі знизили рівень дипломатичних відносин із сусідом, які і так є максимально напруженими через територіальні суперечки. Низку пакистанських дипломатів було вирішено видворити з країни.

Також індійська влада закрила єдиний наземний пункт пропуску на кордоні з Пакистаном, таким чином повністю припинивши сполучення між двома державами - авіаційних зв'язків сусіди не мають. 

Болючим для Ісламабада має стати негайне відкликання Індією договору 1960 року, який регулював розподілення водних ресурсів між країнами. Пакистанські гідроелектростанції ризикують припинити роботу. Раніше угоду не припиняли навіть під час воєнних дій. 

У Пакистані свою причетність до теракту відкидають, а міністерство закордонних справ оприлюднило заяву про співчуття родичам загиблих. 

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