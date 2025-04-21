Візит має як особисте, так і політичне значення для віцепрезидента і відбувається на тлі глобальної торгової війни президента Дональда Трампа.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс приземлився сьогодні в Нью-Делі, розпочавши чотириденний візит до Індії, який має як особисте, так і політичне значення для віцепрезидента і відбувається на тлі глобальної торгової війни президента Дональда Трампа, пише Bloomberg.

Поїздка Венса відбувається у момент, коли США погрожують підвищити тарифи на індійський експорт з 10% до 26%, якщо угода не буде досягнута до кінця 90-денної паузи, яку Трамп ввів на початку цього місяця. Індія сподівається найближчим часом укласти торгову угоду, щоб уникнути нових зборів.

Венса та його дружину Ушу Венс на злітно-посадковій смузі в індійській столиці зустрів міністр технологій Ашвіні Вайшнау, близький партнер прем’єр-міністра Нарендри Моді. Віцепрезидента привітав салют зі зброї та національний гімн США, який виконав військовий оркестр.

Фото: EPA/UPG

Планується, що Моді прийме Венса для двосторонньої зустрічі в понеділок увечері.

Очікується, що візит Венса “ще більше поглибить індійсько-американське всеосяжне глобальне стратегічне партнерство”, сказав Рандхір Джайсвал, речник Міністерства закордонних справ Індії. Ці переговори мають важливе значення для уряду Моді, який намагався позиціонувати свою країну як лідера Глобального Півдня ‒ групи економік, що розвиваються ‒ у надії отримати вплив на світовій арені.

Представники адміністрації Трампа назвали Індію однією з кількох країн, яким США віддають перевагу переговорам під час 90-денної паузи щодо підвищення мит. Нью-Делі має великі надії на те, що країна зможе забезпечити швидку угоду та відстрочку від більш значних зборів, поки діють 10% базові тарифи.

Віцепрезидент прибув до Індії після триденного візиту до Італії. Католик Венс зустрівся з Папою Франциском у Ватикані всього за день до смерті понтифіка в понеділок.